Governo | duello su Viminale e vice | il capo 5Stelle in difficoltà

"Questo Governo finisce qui". Il duello tra Conte e Salvini. La diretta dal Senato : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato , il presidente del Consiglio si è cimentato in una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi e in una una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è ...

"Questo Governo finisce qui". Il duello in Senato tra Conte e Salvini in diretta : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato , si attende dal presidente del Consiglio una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi. E una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è andato da lui, a ...

Tav - al Senato duello finale M5s-Lega : in Aula Salvini e Di Maio. P. Chigi : “Non è giudizio sul Governo”. Opposizioni pronte a sgambetto : Non la giustizia, non l’immigrazione e nemmeno i temi economici: l’ostacolo più alto sulla strada del governo Conte è sempre stato il Tav. Mesi fa il presidente del Consiglio aveva congelato il dossier proprio perché era la miccia più pericolosa. E ora che il capo del governo ha sciolto il nodo (a favore della realizzazione dell’opera), le contraddizioni nella maggioranza tornano in bella vista, aggiungendosi all’alta ...