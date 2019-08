Calenda | Il PD da giorni prende schiaffi da Di Maio Calarsi le braghe no

Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019) Carlo, ex ministro dello Sviluppo Economico oggi eurodeputato del PD, dopo un paio didi silenzio è tornato all'attacco: davanti allo stallo delle trattative tra il suo partito e il MoVimento 5 Stelle per risolvere la crisi di governo non ce l'ha fatta più e stamattina ha sbottato su Twitter ripetendo più volte "basta", usato anche come hashtag.ha scritto:"È martedì. Iniziano le consultazioni e noi stiamondo dada #Die soci. C’è un democratico rimasto che si ribella ai diktat su Conte e a un negoziato che non ha toccato un tema vero (ILVA, Alitalia, Tap, Tav, RDC, Quota 100..) #Basta" M5S annulla il vertice di stamattina: "Senza il sì a Conte inutile vedersi con il PD" Il MoVimento 5 Stelle ha diffuso una nota in cui sostiene di non voler più incontrare il PD fino a quando i Dem non ...

