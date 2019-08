Cadavere in body bag | forse apparteneva a un bracciante agricolo in nero

Fonte : fanpage

(Di martedì 27 agosto 2019) Il corpo trovato in unabag in contrada Cirico' tra Carlentini e Lentini, nel Siracusano, potrebbe appartenere a un uomo di una cinquantina d'anni.

AnsaSicilia : Cadavere in body bag, forse bracciante. Questa ipotesi inquirenti. Autopsia sembra escludere omicidio | #ANSA - PressFutura : L'autopsia sembra escludere l'omicidio - Lasiciliaweb : Cadavere in body bag, forse bracciante in nero CLICCA PER LEGGERE -