10 segnali che non è pronto per una relazione

Fonte : vanityfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Si rifiuta di prendersi le colpeCrede di avere sempre ragioneSottolineano sempre le mille altre opzioni che hannoÈ parco di gesti d'affettoÈ rancorosoNon vi ha ancora portato fuori come si deveValgono più i suoi sentimenti che i vostriVi isolano dai vostri amiciVi fanno chiedere scusa mille voltePuò fare a meno di voiDicono che prima di incontrare la persona giusta bisogna passare attraverso una serie di incontri sbagliati, i quali però non sono senza conseguenze: a furia di uscire con uomini che non ci apprezzano, che non ci valorizzano, che non ci tengono, si finisce per chiedersi se non siamo noi il problema. Ma la risposta è: no, o meglio non sempre. Spesso ci illudiamo di avere incontrato la persona giusta che fa per noi per tanti motivi: per non rimanere più sole, per avere qualcuno che ci dia affetto, perchè ci siamo davvero innamorate. Ma in qualche occasione capita di non ...

marattin : Ai primi segnali di recessione, la Germania si appresta a uno stimolo fiscale di 50 mld. Ma lo può fare senza paura… - lialzoni : Salvini,che ne dicano,...ha staccato perche'sa gia dove parare.NOI ATTENDIAMO SEGNALI DA CHI ORGANIZZA, PRONTI A SC… - jungkooks_moles : @LaraGarlaschi @orgvsmjupiter @BTS_twt Ci stanno dando troppi segnali che non possono essere lasciati lì dai Ok ba… -