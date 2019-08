Venezia 76 | a conversazione con Valeria Golino e Brian De Palma per Mastercard

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’appuntamento è per venerdì 30 agosto, alle 14.30, nella Sala Stucchi dell’Hotel Excelsior, al Lido di. La promessa è di creare un’esperienza inclusiva ed immersiva, capace, attraverso le parole di professionisti blasonati, di costruire un ponte tra la vecchia e la nuova generazione., sponsor ufficiale, per il terzo anno consecutivo, del Festival del Cinema di, ha deciso di indire una masterclass, conferendole i connotati di una. LEGGI ANCHELo stile di Alessandra Mastronardi, la nuova madrina della Mostra del Cinema diOspiti di quella che è stata chiamata «See life through a different lens», sonoDe, regista di Scarface,, Nadine Labaki, attrice, regista e presidente dell’Un Certain Regard a Cannes 2019, e Rossy De, la Madama Picasso di Pedro Almodóvar. I quattro, i cui percorsi spaziano dalla regia ...

