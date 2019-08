Un video gameplay di Skywind mostra quanto sia impressionante Morrowind ricostruito con

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 26 agosto 2019) Il team dietroha pubblicato da poco una demo di gioco della mod, ed è piuttosto.Il, visibile più in basso,come i modder hanno ricreatocon il motore di Skyrim. Vediamo il giocatore raccogliere una taglia in città, uccidere il bersaglio prima di tornare per una ricompensa.Vediamo le classiche cose di The Elder Scrolls e, a prima vista, non sembrerebbe esserci nulla di particolarmente innovativo, ma qui c'è un livello di perfezionamento e cura nei dettagli che non vediamo spesso nelle mod. La musica, la recitazione vocale e l'intelligenza artificiale della città sono tutte presenti e corrette e possiamo persino vedere un po' di combattimento con la lancia.Leggi altro...

