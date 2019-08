L' Inter di Conte forza 4 | poker al Lecce | a segno anche Lukaku

Inter a valanga alla prima di Conte : è l'anti-Juve? :

L’Inter di Conte 4-0 al Lecce. Lukaku a San Siro - coniugi Icardi perplessi : Quattro gol, uno annullato, un po’ di gioco, anche qualche patema. È la prima dell’Inter di Conte in campionato e a San Siro. Partita tutto sommato senza stria contro il buon Lecce di Liverani che se la gioca e ha pure chance di far gol. In rete, per il 3-0, anche il belga Lukaku che gioca con la maglia numero 9 che fu di Mauro Icardi. Questa sera i coniugi hanno dovuto assorbire anche la dichiarazione non proprio pacifica di Beppe ...

Inter Lecce formazioni probabili - Conte punta su Lukaku : Inter Lecce formazioni – L'Inter e il Lecce si preparano a dare il via alla loro Serie A con il posticipo del lunedì sera. Grande attesa a San Siro per vedere all'opera i nuovi acquisti nerazzurri, mentre ai salentini servirà una vera e propria impresa per strappare un risultato positivo a Milano.

Inter-Lecce - debutto nerazzurro per Conte : match in diretta su DAZN : Il grande giorno dell'esordio in campionato dell'Inter di Antonio Conte è finalmente arrivato: a San Siro stasera arriva il Lecce, squadra a cui il tecnico pugliese è particolarmente legato, ma a cui non potrà fare sconti. Fare tre punti per rispondere a Juventus e Napoli, già vittoriose al debutto nonostante qualche difficoltà, è troppo importante.

Inter-Lecce probabili formazioni : Conte sceglie Lukaku-L.Martinez. Novità nel Lecce : INTER Lecce probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Inter e Lecce, valida per la 1^ giornata di Serie A. Conte si affiderà al solito 3-5-2 con Lukaku e L.Martinez in attacco. Occhio alla difesa: D'Ambrosio centrale destro con De Vrij e Skriniar pronti a completare il reparto. Massima attenzione anche

Mauro Icardi - parla la moglie-agente Wanda : “Per me resterà all’Inter”. Conte si prepara all’esordio a San Siro contro il Lecce : “Per me Mauro Icardi resterà all’Inter“. Parola di Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante argentino. L’Inter prepara il suo esordio in campionato contro il Lecce, con Antonio Conte al debutto a San Siro sulla panchina nerazzurra. Icardi non è convocato, ma nel frattempo alla fine del calciomercato manca appena una settimana e le possibilità che l’ex numero 9 (ha scelto la 7, dopo che la sua maglia è finita sulle ...

Inter - la stoccata di Nainggolan : “motivato a far cambiare idea a Conte - ma mi hanno fatto andare via” : Radja Nainggolan torna a parlare del suo burrascoso addio all’Inter: il centrocampista belga ha svelato un faccia a faccia con società e allenatore che lo ha escluso dal progetto nerazzurro Radja Nainggolan e l’Inter non si sono lasciati nel miglior modo possibile. Il centrocampista belga, dopo appena una stagione passata fra luci e ombre a Milano, è stato mandato in prestito al Cagliari senza nemmeno una chance di farsi valere sotto gli ...

Cassano ne ha per tutti : “Inter - con Conte sei da scudetto! Baldini a Roma ha mandato via i romanisti” : Antonio Cassano show a Tiki Taka, l’ex fantasista barese ne ha per tutti: l’Inter è da scudetto grazie a Conte, Higuain e Dybala devono giocare, il Napoli calerà alla distanza e che schiaffo alla Roma! Quando Antonio Cassano apre bocca fa sempre notizia. L’ex fantasista barese non rilascia mai dichiarazioni banali e ai microfoni di Tiki Taka ha dato alcuni pareri netti e decisi sulle più spinose questioni calcistiche della Serie A appena ...

Conte al debutto sulla panchina dell'Inter : Icardi? nessuna turbativa : Conte al debutto sulla panchina dell'Inter: Icardi? nessuna turbativa. Ho grande rispetto nei confronti di tutti, stiamo lavorando in maniera seria

Inter-Lecce - Conte tra lo scudetto e Icardi : “la rincorsa alla Juve è partita. Mauro? La linea su di lui è chiara” : L’allenatore nerazzurro ha analizzato la partita di domani con il Lecce, soffermandosi anche sulla corsa scudetto e su Icardi Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani affronterà a San Siro il Lecce nel posticipo della prima giornata di Serie A. Match emozionante per il manager nerazzurro, che sfiderà la squadra della sua città in una partita che si preannuncia alquanto complicata. AFP/LaPresse Intervenuto ...

Inter-Lecce - Conte : “Gap con Juve e Napoli c’è - ma non ci poniamo limiti”. Indicazioni su Icardi e sul mercato : Vigilia di campionato per l’Inter di Antonio Conte, che domani debutterà contro il Lecce a San Siro. Il tecnico nerazzurro ha parlato poco fa in conferenza stampa. Si inizia dagli obiettivi. “La rincorsa è iniziata, c’è un gap nei confronti di due squadre che in questo momento è molto importante, però non vogliamo porci limiti e non voglio pormi limiti. Solo il tempo potrà dire per che cosa lotteremo, di sicuro la cosa ...

Antonio Conte - un altro "regalino" dell'Inter : pronto uno scambio con la Fiorentina : L'Inter vuole regalare gli ultimi colpi di mercato ad Antonio Conte. In attesa di trovare la spalla ideale di Lukaku (stallo sulla situazione Alexis Sanchez, il Manchester United per il prestito vorrebbe che l'Inter pagasse ben più dei 5 milioni di euro dei 23 totali inizialmente ipotizzati) e con u

Inter - l'era Conte inizia con il Lecce : gara live su DAZN : Nonostante la qualificazione alla Champions League ottenuta in extremis, in casa Inter si è deciso di dare l'addio a Luciano Spalletti e di puntare su un allenatore in grado di valorizzare al massimo la rosa a disposizione e di dare grinta allo spogliatoio: Antonio Conte. I nerazzurri ora sono intenzionati a fare il possibile per

Inter - Sensi : “Conte ha una mentalità vincente - mi trovo bene con lui” : “In questa Inter mi trovo bene, con dedizione e tanta voglia di fare possiamo fare davvero cose importanti, sta a noi dare il 100% ogni volta in campo. La prima cosa che mi ha colpito di Conte è la mentalità vincente. Trasforma tutto in qualcosa di importante, io mi sono trovato bene con lui perché è un allenatore che fa lavorare molto ma il lavoro paga”. Il nuovo acquisto dell’Inter Stefano Sensi ai microfoni di Dazn si ...