Lazio e Atalanta partenza sprint - è il giorno di Sinisa : Lazio e Atalanta rispondono a Juve e Napoli vincendo con modalita' diverse in trasferte grazie alle doppiette di Immobile e Muriel. La Lazio stravince in casa Samp, l'Atalanta soffre e rimonta a Ferrara. La serie A si apre con un primo turno scoppiettante. Il Milan perde a Udine confermando i problemi di Giampaolo, mentre la Roma si butta via all'Olimpico: tre volte in vantaggio si fa sempre raggiungere dal Genoa. Una doppietta di Zaza lancia il ...

Risultati Serie A 1ª Giornata – Tris Lazio - pari e spettacolo fra Roma e Genoa : che rimonta dell’Atalanta! : La Lazio liquida 0-3 la Sampdoria, pirotecnico pareggio per 3-3 fra Roma e Genoa, grande rimonta dell’Atalanta nel segno di Muriel: i Risultati della prima Giornata di Serie A Dopo le vittorie di Juventus e Napoli negli anticipi del sabato, e la sconfitta del Milan nella trasferta di Udine, la prima Giornata di Serie A prosegue con 6 incontri ricchi di gol e tante emozioni. Di scena le due Romane, capaci di siglare 3 gol a testa che ...

Serie A - vincono Lazio e Atalanta : 22.43 La Lazio passa in casa della Sampdoria (Immobile doppietta e 101 gol in A).Rimonta Atalanta a Ferrara.Pareggio ricco di gol per la Roma. CAGLIARI-BRESCIA 0-1 H.VERONA-BOLOGNA 1-1 ROMA-GENOA 3-3 SAMPDORIA-Lazio 0-3 SPAL-Atalanta 2-3 TORINO-SASSUOLO 2-1 UDINESE-MILAN 1-0 (ore 18) PARMA-JUVENTUS 0-1 (ieri) FIORENTINA-NAPOLI 3-4 (ieri) INTER-LECCE lunedì ore 20.45

Crosetti : La classe media del campionato : Lazio - Roma - Milan - Atalanta e Torino : Su Repubblica, Maurizio Crosetti si sofferma sulla “classe media del campionato”, ovvero sui club che aspirano a crescere e che tengono spesso vivo il campionato. Che Crosetti individua essere Lazio, Roma, Milan, Atalanta e Torino. Il Sassuolo, pur se viene da due ottime annate, non può essere considerato appartenente a “questa terra di mezzo” perché per esservi inseriti occorrono “più conferme nel tempo, una certa ...

Amichevoli - pareggio del Genoa e sconfitta dell’Atalanta : gol e spettacolo della Lazio [FOTO] : Si sono giocate alcune partite Amichevoli importanti, in campo squadre italiane in Serie A e Serie B. L’Udinese ha vinto 2-0 sui turchi del Besiktas, nella partita giocata al Goldberg Stadium di Grodig. La squadra di Tudro dopo essersi resa pericolosa con i tiri di Mandragora e Pussetto, ed aver colpito il palo con Jajalo su punizione allo scadere del primo tempo ha svoltato la partita nella ripresa, al 2′ con Lasagna ed ...

Amichevoli Serie A : Sassuolo a tutto Caputo! Vincono anche Parma - Atalanta e Lazio : Amichevoli Serie A- Iniziano a prendere forma le 20 squadre di Serie A in vista della prossima stagione. Amichevoli estive pronte a lasciare il segno e anche le prime indicazioni in vista dell’imminente inizio di stagione. Vincono Parma, Atalante e Lazio. Pareggio per il Cagliari con gol di Cerri. Bene anche il Sassuolo con Caputo […] L'articolo Amichevoli Serie A: Sassuolo a tutto Caputo! Vincono anche Parma, Atalanta e Lazio ...

Serie A - le ultime dai ritiri : goleade in amichevole per Torino - Verona - Atalanta - Lazio e Fiorentina : Ormai tutte le squadre hanno iniziato a radunarsi in vista della prossima stagione. Prime amichevoli per qualche compagine, che comincia a mettere minuti sulle gambe scegliendo come avversari rappresentative locali. Quindici reti del Torino contro i dilettanti del Merano (Prima Categoria) nella seconda amichevole della stagione nel ritiro di Bormio. Scatenato Zaza, alla ricerca di una conferma in granata dopo la prima insoddisfacente: 6 ...