In ospedale per partorire | ma qualcosa va storto | morta mamma e il feto

Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale e raggiunge il Bologna in albergo a Verona : in panchina per la prima contro l’Hellas : Aveva dato appuntamento ai suoi ragazzi alla prima giornata di campionato e Sinisa Mihajlovic ha rispettato la promessa. Dopo 40 giorni di assenza dai campi di calcio, durante i quali è rimasto all’ospedale Sant’Orsola di Bologna per iniziare la chemioterapia contro la leucemia di cui ha scoperto di essere affetto, oggi pomeriggio il tecnico serbo ha lasciato la struttura per raggiungere la squadra in albergo a Verona, dove i suoi ragazzi ...

MotoGp - conclusi gli esami per Dovizioso all’ospedale di Coventry : l’aggiornamento della Ducati : Il team di Borgo Panigale ha diffuso sui social un comunicato sulle condizioni di Dovizioso, trasportato in ospedale a Coventry dopo l’incidente con Quartararo Nessun danno per Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati dunque può tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Quartararo al via del Gp di Silverstone. Trasportato in ospedale a Coventry per una perdita di memoria, il forlivese ...

Una bimba i 11 anni è finita in ospedale per un anello incastrato al dito : Una bambina di 11 anni è finita ieri alle 21 all'ospedale Grassi di Ostia per un anello che, incastrato nel dito anulare, le aveva bloccato la circolazione. Il dito sulla mano sinistra era molto gonfio e i medici del Pronto Soccorso hanno dovuto sollecitare l'intervento dei vigili del fuoco che hanno poi rimosso l'anello dell'11enne.

Paola Perego si ferisce e finisce in ospedale. Su Instagram mostra la mano fasciata : «È stato un incidente» : Momenti di paura per Paola Perego. Infatti, la conduttrice è finita in ospedale per colpa di un incidente avvenuto in cucina. La presentatrice Rai lo ha rivelato in una storia su Instagram mostrando la mano fasciata e il letto del pronto soccorso. Uno spavento non da poco sul quale però lei riesce a ironizzare: «Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa…mi basta entrarci ed ecco l’incidente…», ha scritto. Tanto spavento ...

Nadia Toffa - 30mila firme per intitolarle reparto oncologico ospedale Taranto : Ha superato le 30mila firme la petizione online, sulla piattaforma Change.Org, per intitolare il reparto Oncoematologico pediatrico dell’ospedale SS.Annunziata di Taranto a Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene scomparsa il 13 agosto a causa di un tumore. La petizione è rivolta al governatore della Puglia Michele Emiliano. Nel testo si legge che Nadia Toffa “era cittadina onoraria di Taranto”. “Questo il riconoscimento ...

Evaso da ospedale Pertini - arrestato nel Napoletano : Napoli, 22 ago. (AdnKronos) - arrestato a Melito il 47enne detenuto nel carcere di Rebibbia, Evaso lo scorso 16 agosto dopo essere stato portato all'ospedale 'Sandro Pertini'. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Scampia lo hanno sorpreso nell'abitazione di una parente. I

Funghi - intera famiglia all’ospedale per indigestione di funghi : Valentina Dardari Non erano velenosi ma solo troppi. Tutti adulti al pronto soccorso Un’intera famiglia si è ritrovata all’ospedale dopo un pranzo a base di funghi un po’ troppo pantagruelico. Fortunatamente si trattava solo di sei adulti, tra loro non vi erano bambini. La famiglia si sarà iniziata a preoccupare quando, uno a uno, tutti i suoi componenti hanno iniziato a sentirsi male. Avendo mangiato dei funghi, il pericolo ...