Il giubbino di jeans dell' autunno è quello di Brad Pitt in «Once Upon A Time In

(Di lunedì 26 agosto 2019) Viviamo in un mondo in cui tutte le cose degli anni '60 sono andate ben oltre l'essere considerate rétro. Al contrario sono diventate le basi, dei punti di riferimento. Prendiamo il look di Sharon Tate, dolcevita e stivali, è considerato un look da ufficio standard, il look boho è diventato mainstream e la contraparte maschile è la perfetta combinazione dididi papà, stivali e camicia stampata. A oggi nessuna pellicola'era moderna incarna al meglio questo mood comein uscita il prossimo 19 settembre, firmato da Quentin Tarantino, «C'era una volta ..... A Hollywood». Trionfo di regia e riuscita cinematografica nel dichiarato obiettivo di Tarantino di scrivere la propria lettera d'amore a Hollywood, la pellicola è anche uno dei film più "alla moda" di sempre, e cattura ...

