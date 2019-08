Ha giramenti di testa | le trovano un ragno violino nell’orecchio

Jane Alexander è incinta?/ Foto - 'Nausea - giramenti di testa e...' : ma in realtà... : Jane Alexander in dolce attesa? Sul web parla di nausea e dolori ma la verità è che è tutta colpa degli esercizi e del tanto caldo...

Jane Alexander - problemi in palestra : “giramenti di testa - dolori e nausea” : problemi in palestra per Jane Alexander: l’attrice ha spiegato tutto ai suoi fan Jane Alexander ha avuto dei problemi in palestra. Si è probabilmente stancata troppo. Con questo caldo è meglio evitare certi sforzi, ma l’attrice è una donna che non si tira mai indietro e ha fatto tutto quello che si era prefissata di […] L'articolo Jane Alexander, problemi in palestra: “Giramenti di testa, dolori e nausea” proviene ...