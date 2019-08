Governo | M5S supera lo scoglio Casaleggio ma non Rousseau | ora la base va convinta sul Pd

Alessandra Ghisleri a In Onda : "Cosa non torna in questa crisi". Sondaggi devastanti per il Governo Pd-M5s : Quello che non torna in questa crisi di governo lo fa notare Alessandra Ghisleri, la sOndaggista di Euromedia Research, ospite a In Onda su La7. A non essere stato espresso "in questa calda estate - nota la Ghisleri incalzata da David Parenzo e Luca Telese - è stato il contenuto. Fare un rimpasto al

Salvini : “Governo Pd-M5s? Classico ribaltone all’italiana. Ma non facciamo appelli alla piazza - la strada maestra rimane il voto” : Mentre ci si avvicina alla scadenza fissata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per trovare un accordo per la formazione di un nuovo governo, con Pd e Movimento 5 Stelle in piena fase di contrattazioni, Matteo Salvini si oppone alla formazione di un esecutivo giallorosso e durante una conferenza stampa al Senato parla di “Classico ribaltone all’italiana” attaccando gli ex alleati di governo: “Se vuoi fare ...

Crisi di Governo - Salvini : “Conte poteva dirci in anticipo che M5s era costola del Pd” : “Bastava che Conte o qualcun altro ci dicessero prima che il Movimento 5 stelle era una costola del Pd, della sinistra. Ne avremmo tratto le conseguenze, senza rancore”. A dirlo, in conferenza stampa al Senato, è Matteo Salvini. L’incontro coi giornalisti è stato fissato un’ora prima del vertice tra Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Salvini: “Conte poteva dirci in ...

Governo - vertice Di Maio-Zingaretti-Conte alle 21. M5S : veto Pd sul premier cade. Il segretario dem : «Strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il Governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Bibbiano : Locatelli - ‘rischio insabbiamento con Governo Pd-M5s’ (2) : (Adnkronos) – Locatelli ricorda di aver chiesto un appuntamento al presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, per “chiedere chiarimenti e capire cosa ne pensi lui, visto che ha istituito una commissione di inchiesta, escludendo, però, ha dalll’ufficio di presidenza il centrodestra e la Lega: un fatto molto grave”. “Sono ancora in attesa di una risposta – ha aggiunto il ministro – ...

Bibbiano : Locatelli - ‘rischio insabbiamento con Governo Pd-M5s’ : Palermo, 26 ago. (Adnkronos) – ‘Responsabilità da accertare, ognuno si assuma le proprie’ Nell’ipotesi di un Governo targato Pd-M5s c’è il rischio di un possibile insabbiamento del caso Bibbiano? “Certo. Stiamo parlando di un caso che è anche politico e non limitato solo lì”. A dirlo a Palermo è stato il ministro della Famiglia e delle Disabilità, Alessandra Locatelli, per la quale c’è ...

Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio-Zingaretti e il premier alle 21. Il segretario dem : «È la strada giusta» : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

Governo - M5S : veto Pd su Conte sta per cadere. Vertice con Di Maio-Zingaretti e il premier alle 21 : Nemmeno mezz'ora di faccia a faccia. Nicola Zingaretti è entrato a Palazzo Chigi alle 18 e dopo circa 25 minuti di colloquio con il leader M5S Luigi Di Maio se n'è andato. Il...

