Foo Fighters | appello agli Oasis Video ' tornate insieme!' | omaggio a Keith Flint

Foo Fighters - ecco come si comporta una vera rock star : Dave Grohl invita sul palco il fan in carrozzina e fa il gesto più bello : I Foo Fighters hanno ci hanno ormai abituato a speciali fuoriprogramma durante i loro live. Non è raro infatti che il cantante Dave Grohl faccia salire sul palco i fan, e non solo per qualche foto ricordo, ma per renderli veri e propri protagonisti del concerto. A Budapest, durante lo Szigest Festival (uno degli eventi più importanti a livello europeo) Grohl non ha deluso il pubblico e durante i saluti finali ha fatto salire un ragazzo in ...

Dave Grohl dei Foo Fighters ricorda i Nirvana : “Smells Like Teen Spirit mi ha cambiato la vita” : Ciò per cui Dave Grohl dei Foo Fighters è maggiormente ricordato è la sua militanza nei Nirvana di Kurt Cobain, nei quali picchiava le pelli della batteria con il consistente apporto di uno stile del tutto nuovo per la band di Aberdeen, più preciso nel beat e più esplosivo nella sommatoria. Le sue doti percussive, non a caso, sono state spesso oggetto di studio e di emulazione, ma egli stesso non ha mai negato di aver subito ...

