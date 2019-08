Dying Light 2 | previsto un inedito video gameplay per questa sera

Gamescom 2019 : Dying Light 2 - anteprima : Il successo commerciale e di critica del primo Dying Light fu un qualcosa di tutt'altro che scontato. La formula open world caratterizzata da un'esplorazione incentrata molto sulla verticalità degli ambienti di gioco, sul parkour, oltre che su di un combat system arioso e vario grazie ad una componente di crafting ben strutturata, hanno portato il titolo oltre le aspettative dello stesso team di sviluppo, Techland.Il seguito, quindi, era ...

Il gameplay di Dying Light 2 sarà mostrato alla fine di agosto : Techland ha annunciato che presenterà un video di gameplay esteso per Dying Light 2 il 26 agosto. Poiché la Gamescom 2019 termina il 24 agosto, è molto probabile che questa sarà la demo che Techland presenterà durante lo show di Colonia.Dying Light 2 è un gioco molto atteso dai fan. Il nuovo capitolo promette di combinare il DNA di Dying Light con modi completamente nuovi di giocare. Per la prima volta nella serie, i giocatori avranno il potere ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

Dying Light riceverà ancora nuovi contenuti aggiuntivi - parola di Techland : Techland è al lavoro su Dying Light 2, mostrato all'E3 di quest'anno. Tuttavia ciò non ha fatto dimenticare agli sviluppatori l'esistenza dell primo capitolo che a quanto pare riceverà nuovi DLC in futuro.Il Lead Designer Tymon Smektala in un'intervista ha parlato a lungo del successo del primo gioco e di ciò che avevano pianificato per il secondo. Smektala ha inoltre svelato che sono in programma nuovi contenuti aggiuntivi per il primo ...

Dying Light 2 : il successo del primo capitolo ha spinto Techland a realizzare il sequel con idee ancora più ambiziose : Dying Light 2 arriverà da noi l'anno prossimo e Techland proporrà un gioco con molte grandi idee e ambizioni che potrebbero creare un titolo incredibilmente interessante. Ed è stato solo grazie al successo del primo capitolo se la società si è sentita abbastanza audace per introdurre tali idee.Il primo Dying Light è arrivato in un momento in cui lo sviluppatore Techland non era molto sicuro di quanto sarebbe stata valida la sua visione, stando a ...