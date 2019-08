Clizia Incorvaia festeggia i 4 anni della figlia Nina | assente l’ex compagno Francesco

Fonte : gossip.fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) In vacanza in Sicilia insieme alla sua bambina,hato da sola il compleannopiccola, lanata dall’amore conSarcina. La moe influencer ha organizzato per lache ha compiuto 4poche ore fa una tradizionale festa a tema, party che ha riunito in spiaggia un gruppo di amici che hannoto la piccola. Non c’era Sarcina con, ufficialmenteper lavoro maha fatto in modo che la piccola avesse il party che sognava. E a corredo di una serie di scatti postati su Instagram, ha scritto: “4di te… 4di noi. Grazie per riempire la mia vita, per dare il vero senso e per avermi insegnato: l’AMORE PURO e INCONDIZIONATO”.Sarcina, leader de Le Vibrazioni, non ha potuto raggiungere lacompagna in Sicilia. Anche lui, come la, ha pubblicato sul suo profilo Instagram gli auguri ...

