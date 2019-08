Barcellona | Messi Jr esulta per il gol mancato La reazione di Suarez è tutta da ridere

Barcellona - gli aggiornamenti sull’infortunio di Messi : attacco decimato per la gara con il Betis : Rientro lampo per Lionel Messi, tornato ad allenarsi con il resto dei compagni dopo l’infortunio rimediato al polpaccio a inizio agosto. La stella del Barcellona ha svolto un lavoro personalizzato in mattinata per poi aggregarsi al gruppo al pomeriggio: aumentano così le speranze che possa scendere in campo per il match di campionato di domenica contro il Betis Siviglia. I catalani devono far fronte già all’assenza di Luis ...

Neymar-Barcellona - il retroscena dalla Francia : “Tutto un bluff per accontentare Messi…” : Neymar-Barcellona, la telenovela si arricchisce sempre di nuovi dettagli. Dopo la cessione di Coutinho al Bayern Monaco, si poteva inizialmente ipotizzare ad un’apertura del brasiliano in Catalogna, ma la verità è che Coutinho rappresentava l’unica contropartita che al PSG interessava. Cosa si fa adesso? dalla Francia, il retroscena abbastanza bizzarro: il tentativo di riportare ‘O ‘Ney’ in blaugrana è ...

Neymar conteso fra Real Madrid e Barcellona - entra in gioco Messi! La telefonata : “non andare al Real!” : Neymar conteso da Real Madrid e Barcellona sul mercato. Nella trattativa interviene direttamente Leo Messi con una particolare telefonata ‘anti Real’ Neymar è sempre più lontano dal PSG. La volontà del giocatore è chiara da tempo, i tifosi gli hanno dato il benservito con insulti e striscioni, mentre la società non si opporrebbe ad una sua cessione, a patto di ricevere i 200 milioni che chiede all’eventuale compratore. ...

Barcellona - la dirigenza vede il Psg per Neymar : Messi chiama il brasiliano per convincerlo a tornare : Il Barcellona non getta ancora la spugna per Neymar, sebbene il Psg sia ancora riluttante a rispondere alle proposte del club blaugrana, una cui delegazione, stando a quanto scrive ‘Marca’ si è recata stamani a Parigi per parlare con la dirigenza della società transalpina. Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury parleranno con il ds del Psg, Leonardo, per un primo faccia a faccia e, soprattutto, per conoscere la fattibilità o ...

Probabili formazioni Napoli Barcellona/ Valverde senza Messi a Miami - amichevole - : Probabili formazioni Napoli Barcellona: le mosse di Ancelotti e Valverde in vista dell'amichevole di prestigio, prevista questa notte a Miami.

Infortunio Messi - il messaggio sui social del calciatore del Barcellona è preoccupante : “Volevo iniziare e sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento che mi lascerà fuori per un po'”. E’ il messaggio, via Instagram, di Leo Messi, l’argentino ha dovuto fare i conti con un Infortunio che lo costringerà a rimanere fermo per un pò di tempo, salterà sicuramente la tournée con i blaugrana negli Stati Uniti. “Ringrazio tutti per i messaggi e gli attestati di affetto”, ha ...

Napoli - salta la sfida contro Messi : il talento del Barcellona si infortuna in allenamento : Leo Messi non affronterà il Napoli nella tournèe americana: ‘La Pulce’ si fa male in allenamento e non partirà per gli USA con il resto della squadra Primo allenamento e primo stop per Leo Messi. Il fuoriclasse argentino, al rientro dalle vacanze estive post Copa America, ha rimediato una lesione di primo grado al soleo della gamba destra. ‘La Pulce’ resterà dunque a Barcellona per curarsi e non prenderà parte alla ...

Infortunio Messi - è allarme Barcellona : le ultime sulle condizioni dell’argentino : Infortunio Messi – Preoccupazione per le condizioni dell’attaccante del Barcellona Leo Messi, il fuoriclasse ha accusato un problema al polpaccio in allenamento e non prenderà parte al tour dei blaugrana negli Stati Uniti. Come riportato direttamente dal Barcellona gli esami medici hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo del polpaccio destro, ancora incerti i tempi di recupero. Messi non è sceso in campo al Camp ...

Infortunio muscolare - Messi salterà Barcellona-Napoli : Barcellona-Napoli – due partite, una a Miami e l’altra nel Michigan – si giocheranno senza Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino non partirà con la squadra per gli Stati Uniti. Questa mattina Messi ha svolto il primo allenamento e ha notato che qualcosa non andava. I medici gli hanno riscontrato una lesione di primo grado al muscolo solo della gamba destra. Resterà quindi a Barcellona per il recupero programmato con ...

Barcellona - Neymar Jr continua a lanciare segnali : “giocare con Messi è stato un piacere e un onore” : Il giocatore blaugrana ha parlato del suo passato al Barcellona, lanciando segnali indiretti al suo ex club Neymar Jr continua a sognare il Barcellona, lanciando segnali inequivocabili su quelli che sono i suoi desideri. Intervenuto alla presentazione del suo nuovo torneo Red Bull Neymar Jr’s Five, il brasiliano si è soffermato ai microfoni di ‘Oh My gol’, rivelando di rimpiangere i tempi blaugrana. Queste le sue ...

Neymar - ancora messaggi d’affetto al Barcellona : “Messi è il migliore con cui ho giocato” : Nonostante dalla Spagna insistano sulla Juventus come possibile prossima destinazione di Neymar, l’asso brasiliano continua a lanciare messaggi d’affetto al Barcellona. E, dopo aver indicato nel 6-1 al Psg il momento migliore della sua carriera, l’attaccante della compagine afferma: “Messi è il migliore con cui abbia mai giocato – le sue parole in un’intervista per ‘Oh My Goals’ – Per ...

Barcellona - le prime parole di Griezmann : “voglio vincere tutto - un sogno giocare insieme a Messi” : prime parole da giocatore blaugrana per Antoine Griezmann, che ha sottolineato di voler vincere tutti i trofei in palio Una nuova avventura può cominciare per Antoine Griezmann, diventato ieri ufficialmente un giocatore del Barcellona, nonostante la querelle con l’Atletico Madrid. AFP/LaPresse Oggi l’attaccante francese ha parlato ai microfoni di Barca TV del suo sbarco in blaugrana, esprimendo le proprie ...

Marquinhos : “Messi non ha mai parlato di corruzione quando il Barcellona riceveva favori dall’arbitro” : Non hanno lasciato indifferenti le parole di Messi pronunciate dopo la sconfitta dell’Argentina contro il Brasile in Copa America. Il difensore del PSG e della Nazionale brasiliana Marquinhos, subito dopo la vittoria ha della finale ha parlato in esclusiva all’inviato di TMW nella zona mista del Maracanã, della soddisfazione per la coppa vinta, ma anche delle parole del calciatore argentino Cosa pensa delle dure parole di Messi dopo ...