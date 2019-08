Prof in Messico “Trasferirmi qui è stata una fortuna In Italia puoi spaccarti la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) C’è chi lascia l’senza guardarsi indietro, convinto che sia l’unica strada possibile. Per Andrea Bussoletti, 34enne di Arcevia, nelle Marche, non è stato così.dall’altra parte del mondo, senza reti o contatti, èuna decisione durissima”, racconta. “Ma era quella giusta: arrivare qui èla più grandeche potessi avere”. Andrea fa ilessore universitario a Guadalajara, la seconda città del. Da lì viene Monica, sua moglie, anche leiessoressa, conosciuta a Firenze mentre entrambi studiavano Scienze politiche. “Appena ho finito il dottorato, nel 2014, ci siamo sposati e siamo partiti. Più mi avvicinavo al termine del percorso più capivo che non avrei mai trovato spazio nella ricerca. Non do la colpa ai miei maestri, di cui anzi ho un ottimo ricordo. Ma c’era un’oggettiva scarsità di risorse che limitava al massimo i bandi e i posti ...

