Primo week end con lui | come renderlo speciale

Il Primo angelo trans di Victoria’s Secret e gli altri gossip del weekend : Valentina Sampaio, il primo angelo transessualeIl dolce pensiero di Harry per la sua MeghanMarica Pellegrinelli innamorata?Rocco Siffredi e le nozze bis? Ariana Grande, «un fidanzato» tra fiction e realtàChris Martin e Dakota Johnson, ritorno di fiamma?Gianni Morandi e l'ironico flirt con Elisabetta CanalisSi chiama Valentina Sampaio, è brasiliana, ha 22 anni ed è il primo angelo transessuale di Victoria’s Secret. Ad annunciarlo è lei stessa ...

Primo weekend d'agosto soleggiato su gran parte del paese : Tempo prevalentemente stabile e soleggiato su gran parte del paese, con temperature, ancora elevate o molto elevate al Sud e sulla Sardegna..

Maltempo e sciopero dei casellanti : bollino nero sul Primo weekend di esodo : Domenica 4 e lunedì 5 i lavoratori di autostrade e trafori incroceranno le braccia, ma non si passerà gratis: i flussi potrebbero essere dirottati verso le porte automatizzate

Allerta Meteo - incubo maltempo sul Primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...

Meteo - Primo weekend di partenze e Italia divisa in due : caldo al Sud - allerta al Nord : Temporali, fulmine e grandine su al Nord (con allerta Meteo in quattro regioni) e temperature africane al centro-sud: agosto...

Meteo - temporali al Centro-Nord nel Primo weekend da bollino nero : Allerta Meteo per Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, nel fine settimana in cui si prevede traffico intenso per l'inizio delle ferie di agosto. A Milano avviso del Comune: "Non parcheggiate le auto sotto gli alberi"

Meteo - estate dispettosa. Temporali e grandinate per il Primo weekend di agosto : Non c’è da stare tranquilli in questa pazza estate 2019. I capovolgimenti di fronte, Meteorologicamente parlando, sono praticamente all’ordine del giorno e tra nuvole nere all’orizzonte e caldo asfissiante non si sa veramente cosa sperare. Negli ultimi giorni vi avevamo dato conto di alcuni particolari fenomeni che hanno colpito tutta Italia e ci siamo appena ripresi dai danni che la bomba d’acqua ha fatto tra centro e sud Italia. Proprio ieri, ...

Meteo - Primo weekend di agosto : Italia divisa tra caldo e temporali : Il Meteo del primo weekend di agosto indica una penisola divisa in due, con una perturbazione e temporali in arrivo venerdì 2 agosto nelle regioni settentrionali e il caldo e il sole che resistono sul resto del Paese, soprattutto al Centro-Sud dove nelle prossime ore si sfioreranno i 40 gradi in alcune regioni.Continua a leggere

Esodo : Autostrade Venete - Primo weekend di agosto con traffico intenso : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – weekend da bollino rosso sulle Autostrade dell’Esodo gestite da Concessioni Autostradali Venete: in questo primo fine settimana di agosto previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione ...

Esodo : Autostrade Venete - Primo weekend di agosto con traffico intenso : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) - weekend da bollino rosso sulle Autostrade dell’Esodo gestite da Concessioni Autostradali Venete: in questo primo fine settimana di agosto previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57,

Esodo : Autostrade Venete - Primo weekend di agosto con traffico intenso : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – weekend da bollino rosso sulle Autostrade dell’Esodo gestite da Concessioni Autostradali Venete: in questo primo fine settimana di agosto previste condizioni di traffico intenso che potranno causare rallentamenti, soprattutto nel tratto tra Padova Est e il bivio A4/A57, in entrambe le carreggiate, specialmente in direzione Trieste. Possibili rallentamenti anche sul Raccordo Marco Polo in direzione ...

Oroscopo del Primo weekend di agosto : l'Ariete torna in gioco : Il mese di agosto è alle porte e per molti coinciderà con l'inizio delle vacanze. L'Oroscopo del primo weekend di questo nuovo mese preannuncia l'arrivo di interessanti novità per alcuni segni zodiacali come l'Acquario. Periodo ottimale per i nati sotto il segno di fuoco dell'Ariete. Tra i segni zodiacali meno fortunati in questo fine settimana ci sarà sicuramente lo Scorpione. La curiosità non mancherà di certo ed alcuni segni potrebbero non ...

Scioperi sulle autostrade - Primo weekend di agosto da incubo per i viaggiatori : Quattro ore di sciopero per domenica 4 e lunedì 5 agosto che potrebbero complicare la partenza degli automobilisti italiani che avevano scelto il primo fine settimana di agosto per partire per le vacanze. I sindacati comunicano che a fermarsi sarano gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposto alla 146.Continua a leggere

Harry Potter : Wizards Unite : in programma questo weekend il Primo Community Day : Harry Potter: Wizards Unite, il gioco in stile Pokémon Go, terrà il suo primo evento Community Day questo fine settimana.L'evento di tre ore si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00 nel Regno Unito questo sabato, 20 luglio, e negli Stati Uniti dalle 11am alle 2pm Pacific.I Community Days sono ovviamente un'invenzione di Pokémon Go, anch'esso sviluppato da Niantic. Questi eventi sono incontri mensili in cui, potete trovare qualcosa di speciale per la ...