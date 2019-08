Migranti | l’Occidente finge di non vedere Ma l’omertà porta alla rivolta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2019) Lo riconosco, un mese in patria non è molto. Appena 30 giorni in un calendario che dipende dalle circostanze e dall’attesa del visto per il ritorno nel Niger, scaduto ancora prima di partire per inavvertenza. Del Sahel e del Niger, almeno finora, nessuna traccia in televisione, nei giornali e nei discorsi. Abbiamo smesso di esistere entrambi e con noi la sabbia e i morti quotidiani ad opera degli imprenditori della guerra e i bambini dei poveri che hanno, ormai da tempo, smesso di andare a scuola. Gli insegnanti minacciati perché considerati fiancheggiatori delche soprattutto con la scuola ne perpetua il colonialismo culturale e politico. Malgrado la vicenda delle navi coisalvati dalle acque libiche in attesa di attraccare a Lampedusa, quanto accade a monte – anzi, nel deserto – è stato cancellato. Le (auto)censure sono le più pericolose e, come ...

AnnaP1953 : RT @GiancarloDeRisi: Lasciare l'Occidente per investire nel proprio Paese questo l'appello (VIDEO) ai giovani somali di Mariam Yassin Hagi… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Lasciare l'Occidente per investire nel proprio Paese questo l'appello (VIDEO) ai giovani somali di Mariam Yassin Hagi… - SergioTorre19 : valori dell'occidente e un interesse nazionale fatto di piccole imprese efficienti, è contro un'europa germanocentr… -