LIVE Judo | Mondiali 2019 in DIRETTA | prima giornata Elios Manzi out Bilodid in

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Giappone subito in palla. Bilodid in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 08.08 prosegue molto spedito il programma della -48 kg al femminile, piovo ippon. Una delle due semifinali per il titolo sarà fra l’ucraina Blodid e la mongola Munkhbat, mentre nel torneo di ripescaggio per il bronzo si conosce già il nome del primo accoppiamento: quello fra l’iberica Martinez Abelenda e la kazaka Galbadrakh. h 08.06 Out entrambe le spagnole: anche la Figueroa deve ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi out. Giappone subito in palla : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.58 Funa Tonaki conosce il nome della sua avversaria nei quarti di finale: sarà la transalpina Melanie Clement, brava – dopo il bye del primo turno – a superare nell’ordine la vietnamita Hoang e la serba Nikolic, prima con un ippon e poi con un punto ottenuto al golden score. h 07.53 Il match fra Dashdavaa e Kubanychbek Uulu si risolverà al golden score. h 07.51 Ora per lui ci sarà ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi viene eliminato dal kazako Smetov : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 07.36 Smetov, che ha battuto Manzi, se la vedrà al quarto turno contro lo yemenita Ali Khousrof, bravo a battere con un ippon il guatelmateco Jose Ramos. h 07.35 Intanto il bulgaro Gerchev riesce a venire a capo di un match complicato contro il lusitano Lopes assicurandosi la chance di giocarsi ancora un posto fra i migliori otto. h 07.33 Ippon di Smetov, che si rivela letale per l’azzurro. ...

LIVE Judo - Mondiali 2019 in DIRETTA : prima giornata. Elios Manzi tiene a battesimo la rassegna iridata per l’Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della giornata – Convocati italiani ai raggi X – Favoriti di tutte le 14 categorie Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Mondiali 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Tokyo fino a domenica 1 settembre. Al Nippon Budokan è ormai tutto pronto per gli incontri delle prime due categorie in programma: i -48 kg femminili e i -60 kg ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio. Fangio in semifinale nei 200 rana. Scherma - judo e ginnastica per aumentare il bottino di medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL medaglieRE DELLE Universiadi 2019 9.49 NUOTO – Queste le semifinaliste dei 200 rana donne: Escobedo 8Usa), Schoenmaker (Rsa), Chikunova (Rus), Matts (Gbr), Watanabe (Jpn), Corbett (Rsa), Stever (Can), Fangio (Ita), Fukasawa (Jpn), Kroninger (Ger), Pereira (Por), Ulyett (Gbr), Bartel (Usa), Yang (Kor), Michels (Bel), Angus (Can) 9.48 NUOTO – Francesca Fangio con un tranquillo ...

LIVE Universiadi 2019 in DIRETTA : risultati 7 luglio - Italia a caccia delle medaglie. Si punta su scherma - judo e ginnastica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE delle Universiadi 2019 Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi – Il medagliere Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Universiadi 2019, oggi domenica 7 luglio va in scena la sesta giornata di gare a Napoli e in tutta la Campania. Programma ricchissimo con tante gare in programma e una sfilza di medaglie in palio, l’Italia vuole essere ...