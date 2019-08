Life Book di Giuseppina Torre è la resilienza d’avorio di una donna che ha ripreso a

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 25 agosto 2019)diè il silenzio necessario dopo il rumore, una raccolta di lacrime e sorrisi di unaritornata in superficie per riprendere ossigeno. Un abito bianco avvolge il passo sicuro di unache raggiunge con fierezza il suo pianoforte, sguinzaglia le mani e inizia a farle danzare sull'avorio, mentre un mondo di acqua, terra, animali e cielo si spalanca per accogliere una musica che ha dell'infinito: il video ufficiale di Never Look Back getta tutti nel silenzio e assorda nel suo splendore. Quando la dea musica trova l'artista in grado di intercedere tra l'ascoltatore e l'eterno, non esiste altro sacerdozio. Non esiste perfezione senza il dolore e non esiste felicità senza sofferenza. La guerra ha bisogno di una pace, e quest'ultima è ciò che vediamo se chiudiamo gli occhi mentre le vibrazioni del brano accompagnano sensazioni nuove, anacoresi dei ...

OptiMagazine : Life Book di @GiuseppinaTorre è la resilienza d'avorio di una donna che ha ripreso a respirare, l'intervista di OM… - koolkrissh4u : @nagkedi_ Climax daggara social book matram miss avvadhu... Prathi Abbai life sosical book tho connect avuthundi - MotoriNoLimits : Lettura ricca di spunti interessanti prima che i #rompipalle rientrino dalle vacanze rompendoci l'anima. Sempre meg… -