Juventus | De Ligt | «Non mi aspettavo di cominciare in panchina»

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Alla prima giornata di campionato, laha battuto il Parma 1-0 al Tardini. Tra gli undici titolari non c’era l’olandese De. Hanno giocato dall’inizio Bonucci e Chiellini. L’olandese, ovviamente, non è rimasto contento. E in Olanda, ad AD. ha affidato le proprie dichiarazioni: “Avrei preferito giocare. Non ero riuscito a captare nulla dagli allenamenti, quindi non midi partire dalla. Ma naturalmente la decisione spetta all’allenatore”. “Sono ancora in una fase di ambientamento, Bonucci e Chiellini sono stati giudicati per molto tempo la miglior coppia di difensori al mondo. Quest’anno dovrò conquistarmi il posto. Dal punto di vista fisico è dura, ma sento che sto diventando più forte”. L'articolo, De: «Non midiin» ilNapolista.

