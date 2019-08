Renzi | Salvini in un angolo | ora si pensi all' Italia

Renzi : “Salvini è in un angolo - quasi ko” : Roma, 24 ago. (AdnKronos) – “Salvini ha chiesto pieni poteri, ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. E’ quanto scrive Matteo Renzi in un post su Facebook. “Abbiamo infatti proposto un Governo per evitare che aumentino le tasse, che arrivi la recessione, che saltino i consumi. L’abbiamo fatto senza chiedere nulla per noi ma facendo una proposta per il bene comune. Mi auguro che ...

"Salvini ora è quasi Ko". Matteo Renzi dopo le parole di Conte : “Salvini ha chiesto pieni poteri ma rispetto a 15 giorni fa adesso è anche in un angolo, quasi ko”. Lo ha scritto su Twitter Matteo Renzi a pochi minuti dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha chiuso a ogni possibilità di accordo per un nuovo governo con la Lega.“Mi auguro che adesso prevalga la responsabilità. E che si pensi all’Italia, non all’interesse dei ...

Crisi - la diretta – Pd-M5s - braccio di ferro sul premier. Conte al G7 : “Non è questione di persone - ma di programmi”. E chiude alla Lega. Renzi : “Salvini quasi ko - ora responsabilità” : Secondo giorno di trattative tra Pd e 5 stelle per trovare un accordo sul governo giallorosso. Il nodo, messo sul tavolo ieri da Luigi Di Maio alla cena con Nicola Zingaretti, rimane quello del premier. Il M5s vuole la riconferma di Giuseppe Conte, ma il segretario dem insiste sul fattore “discontinuità” che dovrà caratterizzare la nuova squadra. E l’ex presidente del Consiglio, arrivato a Biarritz per il G7, ha rotto un ...

Governo - Salvini : Pd-M5S da brividi - da Lega porte aperte per evitare Renzi : Governo, Salvini: Pd-M5S da brividi, da Lega porte aperte per evitare Renzi. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l'Italia in mano al Pd

Governo - concluso vertice Pd-M5s. I dem : «Niente ostacoli insormontabili». 5S : «Garanzie su taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : Governo, «Niente di insormontabile», è l'sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione che apre la trattativa con M5s per verificare una possibile...

Governo - concluso vertice Pd-M5s. I dem : «Niente ostacoli insormontabili». 5S : «Garanzie su taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : Governo, «Niente di insormontabile», è l'sms inviato da uno dei membri della delegazione Pd dopo la riunione che apre la trattativa con M5s per verificare una possibile...

Governo - vertice M5S-Pd in corso. Di Battista : «Zingaretti ha il terrore di Renzi». Salvini : «Mai con i Dem» : Governo, è in dirittura d'arrivo alla Camera il vertice Pd-M5s per verificare una possibile alleanza in grado di sostenere il nuovo esecutivo. L'incontro è iniziato poco dopo le 14 dopo che...

Governo - vertice M5S-Pd in corso. Di Battista : «Zingaretti ha il terrore di Renzi». Salvini : «Mai con i Dem» : Governo, in corso alla Camera il vertice Pd-M5s per verificare una possibile alleanza in grado di sostenere il nuovo esecutivo. L'incontro è iniziato poco dopo le 14 dopo che...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Dem già litigano - li conosciamo». Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Dem già litigano - li conosciamo». Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Conta il taglio parlamentari». Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Taglio parlamentari si fa» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Di Maio : «Taglio parlamentari si fa» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...

Governo - vertice Pd-M5S. Marcucci : «Accordo possibile - sono ottimista» - Salvini : «Mai con Renzi» : «Certo che è possibile». Così il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci ha risposto ai cronisti sulle possibilità di raggiungere un accordo con il Movimento 5...