Automobilismo | due palermitani al Mongol Rally | oltre 11 mila km in tre settimane 3

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) (AdnKronos) - Ecco l'itinerario seguito dal team di Unni City: Cuneo-no-Praga-Budapest-Romania, "dove abbiamo percorso Transfagaran, la strada più bella del mondo, una strada di montagna che la notte è chiusa", e ancora la Transilvania, Bulgaria, Istanbul. Qui, entra in scena 'Per esempio onlus'

TV7Benevento : Automobilismo: due palermitani al Mongol Rally, oltre 11 mila km in tre settimane (4)... - TV7Benevento : Automobilismo: due palermitani al Mongol Rally, oltre 11 mila km in tre settimane (2)... - News24Italy : #Automobilismo: due palermitani al Mongol Rally, oltre 11 mila km in tre settimane -