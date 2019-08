Vis a Vis 3 e 4 in arrivo su Netflix tra agosto e settembre | le date d’uscita delle

TreViso - arrestato papà pedofilo : vendeva in Rete i video degli abusi : Treviso, arrestato papà pedofilo: vendeva in Rete i video degli abusi L'uomo, 46 anni, ha iniziato a violentare la figlia da quando aveva due anni e mezzo. Ora la piccola, che ha sei anni, sarà ascoltata dagli inquirenti. Il padre è stato accusato di violenza sessuale pluriaggravata e commercio di materiale ...

In onda - blackout improvViso in studio : ecco come hanno reagito Luca Telese e David Parenzo : La crisi politica ha dato il via a numerosi speciali, maratone e chi più ne ha più ne metta. Ne sa qualcosa La7 che può vantare la presenza in campo di Enrico Mentana, le sue maratone sono ormai diventate cult dal punto vista televisiva e assicurano alla settima rete ascolti record intorno al 10% di share. Non solo, perché l’emittente di Urbano Cairo segue attentamente le calde vicende politiche sia in access prime time che in prima serata ...

Uomini e Donne: la Mennoia torna a parlare 'Ho letto degli insulti graVissimi': Raffaella Mennoia è tornata attiva su Instagram, nelle scorse ore la collaboratrice di Maria De Filippi ha finalmente rotto il silenzio che l'accompagnava da ormai tre settimane. Dopo gli ultimi attacchi da parte di Teresa Cilia e Mario Serpa, la romana aveva deciso di adottare la tattica del silenzio, lasciando che fossero i suoi colleghi a difenderla. Nel messaggio diretto agli haters, la Mennoia ha fatto sapere di essere stata vittima di

PreVisioni meteo : forti temporali oggi - allerta nubifragi su diverse aree [DETTAGLI e MAPPE] : Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia ...

PreVisioni astrologiche 25 agosto : Leone lungimirante - Capricorno creativo : Domenica 25 agosto 2019 troviamo la Luna nel segno dei Gemelli mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sosterà in Leone nel frattempo Marte, Venere ed il Sole stazioneranno in Vergine. Plutone e Saturno permarranno nell'orbita del Capricorno come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano continuerà il suo transito in Toro. Flirt per Ariete Ariete: flirt. Le posizioni astrali ...

Raffaella Mennoia risponde agli attacchi/ Video - 'Insulti graVissimi' - Mario Serpa... : Raffaella Mennoia, autrice del trono classico di Uomini e Donne, torna sui social dopo gli attacchi e risponde alle accuse. Mario Serpa, però...

TreViso - rapporti con la figlia di 2 anni e mezzo : papà si filma e vende i video online - arrestato : Aveva rapporti con sua figlia di soli 2 anni e mezzo. Non solo. Si filmava e poi rivendeva quelle immagini su internet, soprattutto in Australia. Per questo è stato arrestato un papà orco di 46 anni, originario della provincia di Treviso. L'uomo, inviando le prove di quell'orrore all'altro capo del mondo, pensava probabilmente di essere al sicuro, al punto che nei video non aveva pensato di oscurare né la targa di un'auto né il suo volto. ...

TIMVisION il catalogo Serie TV : Aggiunte le prime sei stagioni di The Shield : TIMVISION il catalogo Serie tv – Disponibile sia per gli abbonati TIM (spesso in regalo ai nuovi abbonati Fibra) TIMVISION è una piattaforma di streaming ricca di contenuti che oltre ad avere un ampio catalogo di film, tra cui diverse produzioni di RaiCinema in anteprima, ha anche Serie tv sia in formato cofanetto, che novità inedite in prima visione per l’Italia. Le Serie tv presenti solo nel catalogo TIMVISION sono ...

U&D - Raffaella Mennoia rompe il silenzio sugli ultimi attacchi : 'Insulti graVissimi' : La caporedattrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, è finita suo malgrado al centro di una polemica molto consistente. L'ex tronista del programma Teresa Cilia, così come l’opinionista Mario Serpa, in queste settimane, si sono duramente scagliati contro di lei alludendo al fatto che manipolasse i personaggi che prendono parte al talk show. Si tratta di informazioni che, nel caso in cui dovessero trovare fondamento, lederebbero ...

Lg Oled E9 - il teleVisore intelligente che gestisce la smart home : I pannelli Oled continuano ad essere la soluzione più avanzata e migliore per la visualizzazione delle immagini. Lo sa bene Lg, che sui pannelli organici ha costruito da tempo una solida leadership e un primato tecnologico al momento ancora senza rivali. Lo conferma anche il nostro test del televisore della serie E9, un prodotto di fascia medio/alta, dall’estetica impeccabile e dalle funzionalità evolute. Il 55 pollici che abbiamo provato è un ...

Santa Domenica Talao. Carenze igienico sanitarie e abusiVismo : Un allevatore è stato denunciato dai Carabinieri Forestale della Stazione di Scalea per gestione illecita di rifiuti e abusivismo edilizio.