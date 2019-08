QUESTIONE DI MODULI – Fiorentina-Napoli | la previsione tattica della partita

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 23 agosto 2019) Sabato 24 agosto alle ore 20:45 riparte il campionato di Serie A per ilsfida al “Franchi”,. L’inizio del campionato riporta l’attenzione dal calcio mercato al calcio giocato. Anche quest’anno la redazione di ForzAzzurri lancia la rubrica “di”, dedicata agli appassionati di schemi e, si comincia da. Ladi Vincenzo Montella Assolutamente da dimenticare le ultime 8 partiteprecedente stagione per l’ex attaccante di Sampdoria e Roma. Arriva al posto di Pioli e colleziona 6 sconfitte e 2 pareggi raggiungendo la salvezza all’ultima giornata. Dal 2013 per 3 stagioni consecutive, Montella aveva portato laal quarto posto, sfiorando di fatto la Champions. Da quando si sono separati, squadra ed allenatore non hanno ...

DrinhoAle : @davide31buffa Io lo so che è dura mandarla giù,ma abbiamo una squadra che fa letteralmente cacare,come l'anno scor… - ottopagine : Inzaghi: 'Non è una questione di moduli, ma di equilibrio' #Benevento -