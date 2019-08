MotoGp | cambia la classifica delle FP2 a Silverstone | balzo in avanti di Quartararo e

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) La Direzione Gara ha accolto il ricorso della Yamaha, riammettendo i tempi sul giro fatti segnare da Fabioe Valentino RossilaFP2 del Gp di, il miglior tempo non è più quello fatto segnare da Marc Marquez. In cima allainfatti viene ripristinato l’1:59.225 piazzato da Fabionel finale della sessione, prima che la Direzione Gara lo cancellasse per aver superato il limite della pista in curva 6. AFP/LaPresse Stesso dicasi anche per Valentino Rossi, il quale sale dalla diciassettesima alla quarta posizione dopo la riammissione del suo tempo sul giro, più lento di due decimi e mezzo rispetto a quello del francese. Una piccola vittoria per la Yamaha, che aveva presentato ricorso subito dopo la fineFP2 del Gp di, considerando troppo eccessiva la punizione della giuria. In seguito a questa ...

