Juve | Nedved | ' Non è un momento di transizione e Dybala non può mai essere un problema'

Juventus - Nedved : 'Il mercato non è ancora finito' : Sono giorni molto intensi per la Juventus che si divide tra campo e mercato. La squadra sta preparando la trasferta di Parma di domani, mentre Fabio Paratici sta cercando di cogliere eventuali occasioni che si presenteranno nella campagna trasferimenti. Al momento, però, il mercato della Juve sembra un po' bloccato e i giocatori che sembrano essere in partenza non sono al centro di trattative che potrebbero chiudersi a breve. Infatti, per i vari ...

Parma-Juventus - Nedved : “Cessioni? Sì - ecco cosa faremo. E su Icardi…” : PARMA JUVENTUS Nedved- Come annunciato nella giornata di ieri, Maurizio Sarri dovrà stare a riposo per un paio di settimane, quindi non si siederà in panchina per i match contro Parma e Napoli. Il neo tecnico bianconero non sarà presente neanche in conferenza stampa, al suo posto Nedved e non il secondo allenatore Martusciello. Prima […] More

Parma-Juventus - Nedved sostituisce Sarri in conferenza : “il mister non sta affrontando una cosa semplice…” : Il dirigente bianconero ha presentato la sfida contro il Parma al posto di Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite Prima vigilia di campionato per la Juventus, che domani affronterà il Parma nella giornata numero uno della nuova Serie A. Assente giustificato in conferenza Maurizio Sarri, alle prese con una fastidiosa polmonite che gli farà saltare le prime due giornate. AFP/LaPresse Al suo posto si è presentato davanti ai media ...

La Juventus abbraccia De Ligt - Raiola un mix fra Nedved e Ibra : L'attenzione del popolo juventino era tutta per Matthijs de Ligt, il 19enne difensore olandese sbarcato a Torino e che ha svolto visite mediche

Juventus - Raiola descrive De Ligt : “Mix tra Nedved e Ibra - tra i giovani il numero uno. Pogba e Kean?…” : Ieri in tarda serata lo sbarco a Torino, questa mattina l’arrivo al JMedical per le visite mediche, più tardi la firma sul contratto e l’ufficialità. Questa l’intensa giornata di Matthijs De Ligt, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Juventus, De Ligt è arrivato al JMedical: folla entusiasta ad accoglierlo [FOTO E VIDEO] Il noto agente ha parlato alla stampa descrivendo il calciatore olandese: “De Ligt si ...

Juventus - Raiola esalta De Ligt : “meglio di Nedved e Ibrahimovic. Il ritorno di Pogba? Ecco cosa dico” : L’agente del difensore olandese ha parlato questa mattina ai media presenti fuori dal JMedical, soffermandosi anche sul futuro di Pogba e Balotelli La Juventus finalmente può abbracciare Matthjis De Ligt, il difensore olandese è arrivato ieri sera a Torino per svolgere questa mattina le visite mediche al JMedical. AFP/LaPresse Insieme a lui anche l’agente Mino Raiola, che ha parlato ai microfoni dei media presenti anche del ...