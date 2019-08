In Turchia si parla molto di un femminicidio

Fonte : ilpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) Un uomo ha ucciso l'ex moglie accoltellandola davanti alla figlia in un ristorante, e c'è un video della donna che grida «Non voglio morire»: la frase è ovunque su giornali e social network

