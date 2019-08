Il Pd va a vedere le carte dei 5 stelle Ma il secondo forno è chiuso davvero?

Morto nel CPR di Torino. Il Garante dei Detenuti : “Si chiarisca. Vogliamo vedere cartelle cliniche” : "Vogliamo che su questa morte venga fatta la massima chiarezza e per questo chiederemo di vedere le cartelle cliniche per capire se sono state ignorate delle patologie o se non sono state curate in maniera adeguata". Nel frattempo la polizia smentisce che il 32enne sia stato in passato vittima di una violenza sessuale all'interno del CPR. Si chiama Faisal Hossai, e non Sahid Mnazi come emerso in un primo momento, il trentaduenne ...

Il cartello choc in un bar di Treviso : "Se fai vedere il seno bevi gratis" : “Se fa vedere il seno vinci...”. Il cartello, fotografato e postato su Instagram da Andrea, psicoterapeuta, è affisso in un bar di Treviso in cui l’uomo si è fermato per uno spuntino in pausa pranzo. E nonostante il proprietario si sia affrettato a dire a Il Corriere del Veneto che “si tratta solo di uno scherzo”, in realtà ha ben poco di divertente.Il “gioco” proposto alle ...

Se fai vedere il se** uno shot gratis! Polemiche sul cartello esposto nel bar : Bufera su un bar di via Collalto a Treviso, dopo la condivisione via social network da parte di uno psicologo di un cartello con il quale si annuncia la possibilità di bere gratis a chi mostra il seno: "La squalifica per le donne è disarmante, dobbiamo ribellarci". Ma il barista e proprietario del locale si difende: "Uno scherzo". "Fallo, più ce l'hai grosso e più bevi gratis. Se poi ti porti a casa il barista, una settimana di drink offerti", ...