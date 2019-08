“Il Pd non ha dato un bello spettacolo Sarà difficile trovare l’accordo col M5S”

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) “Il Pd non haun. Saràl’accordo col M5S”. Lo sostiene, in un’intervista a ‘La Stampa’, il dem Matteo Orfini. “A me - spiega - è capitato di farle le consultazioni, mai è successo quello che è accaduto in queste ore. Quando si va al Colle, si parla al Colle. Non esiste che ci si parli con agenzie anonime, con esegesi originali di quello che pensa un partito. Questo fa perdere di credibilità a tutto il gruppo dirigente. Noi abbiamo costruito un percorso in direzione, con un ordine del giorno votato all’unanimità. Oggi questo percorso si apre formalmente. C’è il tempo di un confronto. Spero che il Pd dimostri di essere all’altezza della gravità della situazione. Deve cessare la polemica interna”.Il nuovo governo, secondo Orfini, ...

GassmanGassmann : Da 16 giorni la foresta amazzonica brucia per lasciare spazio a coltivazioni. È il nostro unico polmone naturale.Ch… - ManlioDS : Il #PD non vuole #Conte. La #Lega non vuole Conte. Gli italiani amano Conte. Non servono altri commenti.… - nzingaretti : Non vogliamo un governo a qualsiasi costo, ma un governo di svolta, con un'ampia maggioranza. Se non dovessero sus… -