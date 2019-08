Salvini | ultimo appello | porte aperte ai grillini Ma è allarme sondaggi

Governo - Salvini : “Adesso mi spiego i tanti No. Fino all’ultimo difenderò i confini del Paese” : “Adesso mi spiego tanti ‘no‘ arrivati nelle settimane passate. E guarda caso i colleghi ministri del M5s hanno smesso di sostenere le politiche sui porti chiusi che hanno firmato Fino alla settimana scorsa. Mi sono sentito dire che l’uso del rosario in aula è un segnale alla ‘ndrangheta. Fino all’ultimo mi guadagno lo stipendio che mi pagano per difendere i confini, la dignità, l’onore e la sicurezza di ...

Conte all’ultimo atto scopre chi è Salvini : Roma. La crisi di governo non teme repliche, simmetrie, scambi, furti di ruolo e di parti in commedia. E forse nessuno oggi vorrebbe essere nei panni di Sergio Mattarella. Così c’è il presidente del Consiglio espresso dal Movimento padronale di Grillo & Casaleggio, quello delle piazze vaffanculeggia

L'ultimo duello tra Conte e Salvini : L'Aula del Senato. Uno dei luoghi più ufficiali e istituzionali. L'ultimo duello tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini va in scena nel cuore dei palazzi della politica. Abbandonati per un momento i social network, le spiagge, i palchi dei comizi, gli a margine con i giornalisti, le lettere aperte a distanza, le stanze di palazzo Chigi, L'ultimo atto della crisi di governo sul quale calerà il sipario non appena il presidente del Consiglio varcherà ...

Crisi di governo - l’ultimo scontro tra Di Maio e Salvini sul taglio dei parlamentari. “Abbi il coraggio - poi il voto”. “No - si perde un anno” : L’ultimo scontro si genera all’alba della rottura e si alimenta della stessa Crisi di governo, con botta e risposta, accuse e controaccuse tra M5s e Lega. Il litigio finale è sul taglio dei parlamentari, calendarizzato a settembre. Doveva essere il prossimo provvedimento bandiera dei Cinque Stelle ma l’addio all’esperienza di governo deciso da Matteo Salvini non permetterà di tornare in Parlamento per approvare la norma ...

Matteo Salvini - l'ultimo sondaggio dice 55% : le ragioni del succeasso sotto all'ombrellone : Tra i migliori alleati di Matteo Salvini ci sono i sondaggi. Quelle stesse rilevazioni alle quali dice di non credere più di tanto. Eppure le guarda, eccome se le guarda. Non potrebbe farne a meno, come qualunque leader politico. Le ultime rilevazioni danno la Lega intorno al 38%, cifre pazzesche, c

Matteo Renzi - la diretta Facebook : sfregia Salvini - massacra il Pd. Ultimo atto prima dell'addio? : Zittito dal Pd. Matteo Renzi voleva parlare in aula al Senato nel giorno dell'intervento di Giuseppe Conte sull'inchiesta sui fondi russi alla Lega. Ma il suo partito non glielo ha permesso. Dunque, l'ex premier ha imbastito una diretta video: "Ecco cosa avrei detto oggi a Salvini se mi avessero per

Salvini a Bibbiano : non avrò pace finchè l’ultimo ultimo bimbo non sarà a casa : Fuori programma per Matteo Salvini, che annuncia a sorpresa una visita a Bibbiano, cittadina emiliana al centro della inchiesta 'Angeli e demoni' su presunte irregolarita' nell'affido di minori. Invece di rientrare dalla Toscana direttamente a Roma, il ministro dell'Interno ha aggiunto all'ultimo minuto la trasferta nel Reggiano, per tenere alta l'attenzione sul caso di cronaca attorno al quale da giorni denuncia il silenzio dei media. "Oggi ...

Sfida Conte-Salvini : l’ultimo atto in Aula. Il premier : sono nero : Il capo del governo mercoledì riferisce in Parlamento sul caso Savoini. E replica a Zaia e Fontana: i loro ministri erano al vertice sull’autonomia

Sea Watch 3 - Matteo Salvini ringrazia Carola Rackete : le cifre-choc dell'ultimo sondaggio sulla Lega : Il primo effetto del caso Sea Watch lo ha fotografato ieri il sondaggio settimanale di Swg per il tg La7: la Lega sale al 38% nelle intenzioni di voto, guadagnando in sette giorni lo 0,7%. Il Pd è fermo al 22,6%, il M5S scende al 17,2 (-0,8%), Forza Italia e Fratelli d' Italia rimangono sostanzialme