Reggere un governo col Pd? Siamo riusciti a reggere Salvini | possiamo

(Di giovedì 22 agosto 2019) Domanda delle domande: i 5Stelli riuscirebbero aunappoggiato da Renzi, Boschi e Lotti? Risposta delle risposte: “Sea regger e unappoggiato dae Siri, posfarcela”. A darla è la deputata “dissidente da sinistra” dei 5Stelle Elena Fattori, divenuta tale in quanto segnalata ai probiviri del Movimento per non aver votato la fiducia sul decreto sicurezza nell'intervista rilasciata all'edizione cartacea del Corriere della Sera: Però, chiosa, sotto un sorriso: “Ma ora invoco l'amnistia visto che quello che dicevo suè un decimo di quello che adesso dicono tutti”. Sul passaggio da un contratto gialloverde ad un accordo giallorosso, Fattori dà al momento il “fifty-fifty” delle chance perché, in verità, “nei gruppi parlamentari c'è grande voglia di andar e avanti co n la legislatura e portare a termine tanti provvedimenti avviati” ...

