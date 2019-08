Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) “Ti aspettiamo, in bocca al lupo per una completa guarigione!”. E’ ildel ct azzurroper augurare una pronta guarigione via Twitter a Maurizio, ancora alle prese con la polmonite e costretto a saltare le prime due gare di campionato della Juventus, contro Parma e Napoli. L’obiettivo per l’allenatore della Juventus è quello di ritornare in panchina per la terza giornata del campionato di Serie A, quella in trasferta contro la Fiorentina. Juventus,out per Parma e Napoli: il comunicato ufficiale del bianconeri L'articolodiper: ildiCalcioWeb.

CalcioWeb : Problemi di salute per #Sarri: il messaggio di Roberto #Mancini - AleArienti90 : @zorrobw @CarloFagnani @juventusfc Sei andato avanti a spacciarti come insider e parlare di guardiola, non sei nemm… - lamortevito : In bocca al lupo mister, rimettiti presto. Chi specula sui problemi di salute è triste, molto triste. #Sarri… -