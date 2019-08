MotoGP in tv | GP Gran Bretagna 2019 | come seguire le gare su Sky e TV8 Orari completi e

Fonte : oasport

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ci avviciniamo ad ampi passi al ritorno in pista. Dopo l’uno-due di Repubblica Ceca e Austria, infatti, è tempo delPremio didel Motomondiale. Siamo giunti al 12esimo appuntamento della stagione e le situazioni nelle tre classi si stanno sempre più delineando. Il circuito di Silverstone rimetterà le cose in bilico o confermerà il tutto? InMarc Marquez è sempre più lanciato verso il suo ennesimo titolo, con il solo Andrea Dovizioso che appare in grado di poterlo fermare in qualche appuntamento. In Moto2, suo fratello Alex ha in mano la classifica generale e vuole allunulteriormente sugli inseguitori, mentre nella classe più leggera tutto sembra puntare verso il duello tra Lorenzo Dalla Porta e lo spagnolo Aron Canet. Il fine settimana delPremio didel Motomondiale sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, sui ...

