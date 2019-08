Macron | L' Italia merita dirigenti all' altezza Nel mirino Salvini | ma anche

"Berlusconi dica addio a Salvini E punti su Cairo - il Macron italiano" : Dall'uscita di Giovanni Toti da Forza Italia alle scelte di Silvio Berlsconi. Dalla possibile discesa in campo di Urbano Cairo alla durata del governo Conte. Intervista di Affaritaliani.it al deputato di Forza Italia, ex ministro e presidente della fondazione Democrazia... Segui su affaritaliani.it

Sandro Gozi pronto a sollecitare Macron a riesaminare le richieste di estradizione dei terroristi italiani : Nella Francia di Macron - in un agosto reso più caldo dalle polemiche sulla morte di un giovane, dopo gli scontri con la polizia - è stata data dai media scarsa attenzione a Sandro Gozi, 51 anni, ex deputato prodiano, poi sottosegretario nel governo di Matteo Renzi. Gozi entrerà, come consigliere pe

Giorgia Meloni : "Sandro Gozi al governo di Emmanuel Macron? Bisogna revocargli la cittadinanza italiana" : "Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". Gior

L'italiano Gozi (Pd) nel governo di Macron : M5s-Lega all'attacco : Già sottosegretario agli Affari europei in Italia con Renzi e Gentiloni, Gozi entra a far parte dell'esecutivo francese...

Spazio - il piano di Macron per la leadership Ue : 3 - 6 miliardi e fusione Airbus-Thales. Italia ha due strade per non essere ridimensionata : L’industria spaziale europea è in crescita. E la Francia si prepara a fare la parte del leone nonostante l’Italia abbia un ruolo di primo piano nel settore attraverso Leonardo. Non è un caso infatti che a settembre a Parigi nascerà un nuovo comando spaziale francese. Servirà a gestire i 3,6 miliardi di budget che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di investire nella strategia spaziale nel periodo 2019-2025. Il comando sarà parte ...

Salvini a Macron : “Non stressarci e occupati dei francesi. L’Italia non è il tuo campo profughi” : "Si è stupito perché non ho firmato il documento e non sono andato a Parigi. Ma guarda un po' che stranezza. A parte che nessun ministro è andato a Parigi perché non è che Parigi sia il centro del mondo e Macron il nuovo Napoleone che convoca, invita, diffida, minaccia, insulta...". Matteo Salvini attacca ancora Emmanuel Macron in tema immigrazione.Continua a leggere

Stasera Italia - Giorgia Meloni smaschera Macron : "Come rinchiude gli immigrati - poi li spedisce da noi" : Emmanuel Macron fa la predica all'Italia e ai porti chiusi promossi da Matteo Salvini, però dimentica di dire come vengono trattati in Francia gli immigrati. Se all'apparenza i francesi premiano Carola Rackete (che ricordiamo essere l'ormai ex comandante fuorilegge della Sea Watch 3) con la cittadin

ll nuovo piano di Macron per i migranti (che non piace all’Italia) : (foto: LaPresse – Marco Alpozzi) L’Unione Europea non è quasi mai riuscita a mettersi d’accordo sul tema dell’immigrazione, e l’ultima proposta sul tavolo non sembra aver cambiato questo stato di cose. Il presidente francese Emmanuel Macron ha presentato ieri durante una riunione dei ministri dell’Interno dei 28 stati membri un “meccanismo di solidarietà”. Il piano, che è stato messo a punto con ...

Migranti - Macron attacca l'Italia : «Sbarchi nel porto più vicino». Salvini : «Non ci dai ordini» : Nuovo botta e risposta tra Salvini e Macron. Il terreno di scontro è quello dei Migranti, al centro di un vertice organizzato a Parigi e dove il Viminale ha inviato solo i suoi tecnici facendo...

Sbarchi - Macron spinge il suo piano (senza l’Italia) e critica Salvini : Quattordici Paesi europei si sono trovati d’accordo ieri a Parigi nel creare un «meccanismo di solidarietà» che permetta di ridistribuire immediatamente i migranti appena sbarcati nei porti del Mediterraneo

Salvini - lettera sui migranti alla Francia/ "Macron - Italia non è un campo profughi' : Salvini, la lettera sui migranti spedita alla Francia. Il titolare del Viminale alza la voce "L'Italia non è un campo profughi". Le sue parole

Il 'muro' anti-stranieri di Macron. Così caccia i migranti in Italia : Giuseppe De Lorenzo Parigi considera "inaccettabile" il comportamento di Salvini su porti chiusi e migranti, ma poi barrica la Francia La stazione di Ventimiglia è la casa di molti migranti. Mangiano e dormono per strada o sui sassi tra le rotaie. Gli occhi fissi sui tabelloni dei treni diretti oltr'Alpe. La direzione è solo una: la Francia. Sono a centinaia gli immigrati che, ogni giorno, arrivati dalla rotta del Mediterraneo o da ...

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

Omeopatia - Macron : stop ai rimborsi. E in Italia? : Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Omeopatia, «stesso effetto di un placebo»Rimborso delle medicine omeopatiche in Francia: Emmanuel Macron avrebbe già deciso quale direzione imboccare, e si starebbe preparando a dare l’annuncio ...