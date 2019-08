Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone con una scuola in Nepal

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’attriceha rilasciato un’ intervista al “Corriere della Sera” e a distanza di tempo ha volutore il suo ex compagnomorto a seguito di un incidente paracadutistico. Laspiega il motivo per il quale, compiuti 40 anni, si sia voluta fermare per un po’, abbandonando il cinema per i mesi a venire: “Anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po’ di tempo per vivere la mia. Quella quotidianità che tanto mi manca: sedermi al bar con un caffè, leggere i giornali, andare a prendere i figli a… Cose semplici e difficili, non voglio rinunciarci più. Non ho fretta di tornare sul set. Lo farò solo se ne vale la pena”. Proprio quest’anno ricorrono i 10 anni dalla morte di, un trauma cheha impiegato molto tempo prima di riuscire a superare, ma che ha voluto trasformare in un ...

zazoomblog : Kasia Smutniak ricorda Taricone: Grazie a lui aiutiamo i bambini in Nepal - #Kasia #Smutniak #ricorda #Taricone:… - novasocialnews : Kasia Smutniak, il ricordo di Pietro Taricone con una scuola in Nepal #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - infoitcultura : Kasia Smutniak, voglia di volare. «Nel nome di Pietro aiuto i bambini in Nepal» -