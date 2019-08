Il vostro smartphone potrà interpretare il linguaggio dei segni grazie a Google

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 22 agosto 2019)ha annunciato in un post sul blog che gli strumenti in grado di tradurre la lingua deiesistono già ma richiedono ancora computer piuttosto potenti. Sfortunatamente, l'impresa si scontra ancora con la difficoltà nella traduzione delle espressioni facciali, parte integrante della lingua dei, pertantoha deciso di realizzare algoritmi di progetto open source per accelerare lo sviluppo dello strumento su. L'articolo Ilildeiproviene da TuttoAndroid.

giangi_web : Voglio parlarvi di #Uninstaller #App ?? una delle applicazioni presente sul #Google Play Store che consente di disin… - LucaBergonzi : Ricordate di scaricare #WhereAreU , ma sopratutto di usarla in un caso di emergenza per essere automaticamente loca… - gary78xxx : @FASTWEB ho appena finito di parlare con un vostro operatore commerciale, per l'acquisto di uno smartphone e mi dic… -