Governo | Damiano | ‘bene Zingaretti | serve vera discontinuità’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 22 agosto 2019) Roma, 22 ago. (AdnKronos) – “Beneanche nel confronto con il Quirinale: le condizioni poste dal Pd per undi legislatura sono assolutamente condivisibili”. Lo dichiara Cesare, dirigente del Partito democratico. “La discontinuità non è solo una parola vuota, ma un preciso obiettivo che sta alla base delle nostre scelte politiche in questa fase assai delicata per le sorti del Paese”, conclude.L'articolo, ‘benediscontinuità’ CalcioWeb.

nic_damiano : RT @Corriere: Governo, la trattativa si complica. Il Quirinale pretende chiarezza: M5S dica se vuole accordo con Pd - nic_damiano : @BaggioEva @petergomezblog Allora si va a votare. Così nn si può proprio fare. Mattarella metterà a posto le cose.… - BaggioEva : @petergomezblog @nic_damiano ha ragione Zingaretti invece. i 5s si sono dimostrati fallimentari. prendersi carico… -