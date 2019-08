Amazfit Bip Lite e Verge Lite in offerta a prezzi ottimi con questi codici

Amazfit Bip Lite è lo smartwatch da 60 euro che pesa 32 grammi e ha un’autonomia di 45 giorni : Chi desidera uno smartwatch , ma non ha ancora scelto quale acquistare perché desidera un prodotto molto leggero e con un’autonomia prolungata, a partire dal 7 agosto potrà comprare il nuovo Amazfit Bip Lite , un prodotto realizzato da una spinoff di Xiaomi, che arriva in Italia a 59,90 euro . pesa 32 grammi cinturino incluso, ha un’autonomia dichiarata di 45 giorni e si può già prenotare dal sito ufficiale del produttore. La cassa si ...

