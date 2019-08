Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro arriveranno il 29 agosto | ecco le prime specifiche

Segnate questa data sul calendario : arriveranno i due Redmi Note 8 con cam da 64 MP : Redmi è uscita allo scoperto pubblicando una locandina che lascia poco spazio all'immaginazione e che conferma quanto anticipato dalle indiscrezioni emerse negli ultimi giorni. L'articolo Segnate questa data sul calendario: arriveranno i due Redmi Note 8 con cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo : c’è anche l’NFC : Redmi Note 8 e Redmi 8A sono due degli smartphone che il brand asiatico si prepara a lanciare sul mercato nella parte finale di quest'anno L'articolo Ecco Redmi Note 8 e Redmi 8A in alcune foto dal vivo: c’è anche l’NFC proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 è un successo senza precedenti : vendute 20 milioni di unità : Fino allo scorso anno Redmi esisteva come sottomarca di Xiaomi, ma dall'inizio di quest'anno è diventato un marchio indipendente con una sua identità ben definita. L'articolo Redmi Note 7 è un successo senza precedenti: vendute 20 milioni di unità proviene da TuttoAndroid.

Nuovi dettagli sul Redmi Note 8 arrivano direttamente da Lu Weibing : Redmi Note 8 è sempre più vicino e Lu Weibing, CEO dell'azienda, ha pubblicato alcuni dettagli sullo smartphone in un post sul social network cinese Weibo. L'articolo Nuovi dettagli sul Redmi Note 8 arrivano direttamente da Lu Weibing proviene da TuttoAndroid.

Nuovi render e immagini mostrano come potrebbe essere Redmi Note 8 : Un nuovo rendering dello presunto smartphone Redmi Note 8 con una configurazione a quattro fotocamere come mostrato nel video ufficiale sta girando Weibo. Il direttore generale di Redmi Lu Weibing ha condiviso un video su Weibo per confermare che la produzione di massa del dispositivo è già iniziata. L'articolo Nuovi render e immagini mostrano come potrebbe essere Redmi Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 4-64 GB è in offerta a un prezzo super su eBay : 160 euro spedito : Redmi Note 7, uno degli smartphone più chiacchierati di questi primi sei mesi del 2019, soprattutto per via di un rapporto qualità/prezzo davvero Notevole, negli ultimi tempi è stato protagonista di numerose allettanti offerte e quella di oggi, se stavate pensando di acquistarlo, non potete lasciarvela sfuggire. L'articolo Redmi Note 7 4-64 GB è in offerta a un prezzo super su eBay: 160 euro spedito proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 - Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro tra le migliori offerte della giornata : Il mercato degli smartphone è in continuo fermento: tanti sconti su Redmi Note 7, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10e e Galaxy A50 L'articolo Redmi Note 7, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei P30 Pro tra le migliori offerte della giornata proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7 nella colorazione Moonlight White a breve disponibile in Italia : Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia della nuova variante cromatica per gli smartphone della serie Redmi Note 7: una tonalità di bianco che mette in risalto le linee della scocca e che prende il nome di Moonlight White. Presentato in Italia lo scorso marzo, Redmi Note 7, uno smartphone che rappresenta la perfetta combinazione tra design, hardware e prezzo, sta riscuotendo un enorme successo di vendita e di gradimento tanto che su Amazon ...

Il bellissimo Redmi Note 7 Moonlight White arriva ufficialmente in Italia : Xiaomi ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia di Redmi Note 7 nella nuova colorazione Moonlight White, disponibile prossimamente a 199 euro. L'articolo Il bellissimo Redmi Note 7 Moonlight White arriva ufficialmente in Italia proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 7S - Redmi Note 7 Pro e Mi Power Bank 2i disponibili da oggi in nuovi colori : Xiaomi e Redmi colorano l'estate: ecco Redmi Note 7 Pro e Redmi Note 7S nella nuova colorazione Astro White, e Mi Power Bank 2i in colorazione Black Sandstone. L'articolo Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro e Mi Power Bank 2i disponibili da oggi in nuovi colori proviene da TuttoAndroid.

Redmi Note 8 con fotocamera da 64 megapixel potrebbe arrivare il 7 agosto : Dovrebbe essere presentato mercoledì 7 agosto il tanto atteso Redmi Note 8. Scopriamo insieme cosa sappiamo di lui fino a questo momento L'articolo Redmi Note 8 con fotocamera da 64 megapixel potrebbe arrivare il 7 agosto proviene da TuttoAndroid.