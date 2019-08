Quando Meghan teneva in mano una cover di Kate Middleton e non la conosceva ancora

Che cosa succede Quando due donne potenti (come Meghan e Beyoncé) si incontrano? : Due donne potenti devono essere per forza rivali? Non è detto. La prova? Il recente incontro tra Beyoncé, regina della musica internazionale, mamma di tre, moglie di Jay-Z, e Meghan Markle, ex attrice americana, attivista, diventata duchessa del Sussex, e moglie del principe Harry, sul red carpet della premiere europea de Il re Leone. Le due non si erano mai viste prima, ma il feeling è apparso subito immediato. Non tanto per ciò che si sono ...