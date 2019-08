Pd | il primo obiettivo  di Zingaretti è cancellare  il «contratto»

Milan - Paquetà : “La Juve ha Ronaldo? Sì - ma il nostro obiettivo deve essere comunque il primo posto” : “Penso che ogni giocatore che viene al Milan debba aggiungere qualcosa al lavoro che già viene svolto. Adesso con il nuovo allenatore e con le nuove idee di gioco credo che il Milan sia ancora più forte e lotterà per vincere altri trofei e raggiungere il tanto atteso posto in Champions“. Sono queste le parole a Sky e Milan Tv del ceontrocampista rossonero Paquetà . “Anche se la Juve ntus è una grande squadra e ha ottimi ...

Tennis - Fognini si proietta già agli US Open : “ho sempre fatto ridere - l’obiettivo è… passare il primo turno” : Il Tennista ligure si è messo alle spalle il torneo di Wimbledon, concentrandosi sulla seconda parte della stagione Archiviato il torneo di Wimbledon, Fabio Fognini ha iniziato già a preparare la seconda parte di stagione, che avrà come culmine gli US Open, uno slam che storicamente non sorride al Tennista ligure. AFP/LaPresse L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio, presentandosi negli Stati Uniti al massimo della forma. ...