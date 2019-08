Genova | il Mit boccia la Gronda | valutare opzioni più efficienti 

Genova - il Mit boccia il progetto della Gronda. "Meglio altre opzioni" : Il dicastero guidato da Toninelli ha pubblicato l'analisi costi benefici sulla struttura di Ponente del valore di 4,7 miliardi che serve da intreconnessione con le autostrade

Genova - dinamite pronta : alle 9 abbattimento controllato delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi : Le cariche di dinamite sono state installate ed è ormai tutto pronto per l'abbattimento controllato delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova. Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere

Ponte Morandi - il giorno della demolizione : imploderà in sei secondi. Tutte le limitazioni a Genova e c’è l’incognita polveri : Sei secondi. Tanto ci vorrà per abbattere quel che è rimasto in piedi del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Le microcariche esplosive verranno azionate alle 9 in punto: una tonnellata di dinamite e qualche chilo di plastico, piazzate dagli uomini dei reparti speciali militari del Col Moschin, cancelleranno in una manciata di secondi le pile 10 e 11, i ‘moncherini’ da 20mila metri cubi di ...