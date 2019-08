Due uomini della protezione civile feriti nell' esplosione di un ordigno bellico

Caos a Uomini e donne - Due autori contro Teresa Cilia : lei sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

Due uomini sono stati denunciati a Catanzaro in applicazione del Codice Rosso : Due misure cautelari eseguite dal personale di polizia del commissariato di Catanzaro Lido dopo le denunce presentate da due donne vittime di maltrattamenti in famiglia, a poche ore di distanza dall'entrata in vigore della legge denominata "Codice Rosso". Nel primo caso, in carcere è finito un avvocato di 48 anni, G.V., responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. Nella denuncia presentata lo scorso 8 ...

Salvini e Francesca Verdini : tra i Due spunta un ex corteggiatore di Uomini e Donne : Salvini e la fidanzata Francesca Verdini: spunta Rodolfo Salemi di Uomini e Donne Nonostante la recente crisi di governo, continua a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini. Il vicepremier e la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. Ogni volta che vengono pizzicati […] L'articolo Salvini e Francesca Verdini: tra i due spunta un ex ...

Grande Fratello Vip : Due Ex Protagonisti di Uomini e Donne! : Ad un mese dal via le manovre per il Grande Fratello Vip 2019 continuano. In pole position come concorrenti Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre, ma non solo. Eccovi un aggiornamento sul probabile cast del GF Vip 2019. La partenza del Grande Fratello Vip 2019 si avvicina e Alfonso Signorini non sembra sbagliare un colpo nella scelta dei concorrenti. Dal suo inizio con l’edizione del 2017 il Grande Fratello Vip ha sempre puntato molto su ...

Aggressione ad Ozil e Kolasinac : arrestati Due uomini : Novità importanti per quanto riguarda l’Aggressione a Mesut Özil e Sead Kolasinac, i due calciatori non sono stati convocati per la gara di oggi a Newcastle per motivi di sicurezza, I Gunners hanno vinto con il risultato di 0-1. Nel dettaglio la polizia inglese ha arrestato due uomini, i due calciatori lo scorso 25 luglio a Londra, hanno subito un’Aggressione da alcuni uomini armati di coltelli che hanno cercato di rubare la ...

Arrestati Due uomini mentre tentano un furto alle poste : Andrea Pegoraro Stavano rubando carte di credito e bancomat pronte da consegnare ai correntisti Stavano rubando grandi quantità di carte di credito e bancomat pronte da consegnare ai legittimi proprietari. Fortunatamente sono stati sorpresi e Arrestati nella notte dalla polizia. Si tratta di due cittadini italiani, di 45 e 48 anni che sono stati visti al centro di smistamento delle poste a Bologna. Come riportato da Bologna Today, ...

Ohio - sparatoria a Dayton : almeno 9 morti e 16 feriti. La polizia sulle tracce di Due uomini armati : “Uno è stato ucciso” : Dopo la strage di El Paso, dove sabato sera sono state uccise 20 persone e ferite altre 26, un’altra sparatoria è avvenuta negli Stati Uniti, a Dayton, in Ohio, con almeno 9 morti e 16 feriti. A riportarlo sono i media locali. Stando agli ultimi aggiornamenti del Dayton Daily News, la polizia è intervenuta dopo la segnalazione della presenza di uno “sparatore attivo” nella zona alle prime ore del mattino di domenica. Si cercherebbe ...

Milano : polizia arresta Due uomini per spaccio di droga : Milano, 3 ago. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato due uomini a Milano per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera poco dopo le 19 al parco Sempione gli agenti in bicicletta hanno notato un uomo, un cittadino del Mali di 27 anni, mentre si stava arrampicando su un albero per nascondere qualcos

“Non accetto Due uomini - solo con una donna” - polemica su proprietaria Airbnb di Foggia : "Non accetto due uomini. accetto sempre in presenza di un'altra donna". Così Tiziana, proprietaria di un appartamento a San Severo (Foggia) in affitto su Airbnb, ha risposto a un giovane omosessuale di Modena. A denunciare l’episodio è l’associazione Arcigay: “Questo atteggiamento è inaccettabile a va duramente sanzionato”. Arrivato anche il commento di Airbnb.Continua a leggere

