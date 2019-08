Un Governo a maggioranza progressista oppure meglio votare

Governo : Gasparri - ‘chi vuole maggioranza Ursula sostenga Berlusconi’ : Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Prodi, che propone per l’Italia la maggioranza Ursula-Orsola, facendo riferimento alla recente elezione del nuovo presidente della Commissione Europea, dimentica un dettaglio. Che quella presidente appartiene al Partito Popolare Europeo, non alle orde di socialisti e di grillini che creano danni in Italia e in Europa. Vogliono la maggioranza Ursula in Italia? Benissimo. Votino per Silvio ...

Governo ultime notizie : maggioranza Pd-M5S - il piano secondo Prodi : Governo ultime notizie: maggioranza Pd-M5S, il piano secondo Prodi Si entra nel vivo di questa anomala stagione politica (estiva). Giuseppe Conte è pronto a difendere il suolo ruolo innanzi al Parlamento. La Lega proporrà di sfiduciare il primo ministro ma sembra che i numeri non tornino, grazie all’avvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Da ambo i lati, personalità di spicco hanno proposto la formazione di una ...

Prodi propone una maggioranza «Ursula». Calenda : resto solo io contro Governo Pd-M5S : Il padre nobile dei dem: bisogna gettare le basi di una maggioranza costruita attorno a un progetto di lunga durata. Calenda: maggioranza a favore del governo con M5S quasi unanime, attenderò gli eventi. Renzi: nel governo istituzionale non governo

Prodi è per un Governo di legislatura a 'maggioranza Ursula' (anzi - Orsola) : Una coalizione di governo "Ursula", italianizzata "Orsola", nel Parlamento italiano tra le forze che a Strasburgo hanno eletto la nuova presidente della Commissione von der Leyen: a proporla è Romano Prodi, in un fondo scritto per il Messaggero. L'ex premier e padre nobile dei dem avalla esplicitamente l'ipotesi di un accordo tra Pd e M5s (e verosimilmente parte di FI), ma questo accordo dovrà essere di legislatura: "Bisogna partire", ...

Renzi : "La maggioranza contro la deriva Papeete c'è. Salvini si dimetta e si formi un nuovo Governo" : Matteo Renzi ha tenuto oggi un'attesa conferenza stampa in cui ha confermato la sua teoria della necessità urgente di un governo istituzionale e che oggi stesso in Senato si vedrà l'esistenza di una nuova maggioranza, in quanto PD, M5S, Leu e gruppo misto sono d'accordo sulla calendarizzazione del voto contro Conte il 20 agosto. Ha anche detto che non sarà alla direzione del PD del 21 agosto, sostenendo che lo faccia per rispetto.Renzi ha ...

Crisi di Governo - Renzi : “Salvini ha fallito - si dimetta e torni ai suoi mojito. Tabellone di oggi dice che la maggioranza c’è” : “La possibilità di aprire una pagina nuova è qui e adesso. Salvini si deve dimettere subito”. Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio, oggi senatore del Pd, Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa al Senato, parlando della Crisi del governo Conte e dell’imminente voto a Palazzo Madama sulla calendarizzazione della Crisi di governo. “Salvini si deve dimettere, altro che ritirare la delegazione, si dimetta e ...

Nasca un Governo con una maggioranza chiara - o è meglio andare al voto : Salvini, a quanto pare, intende rompere i giochi e mandare a casa il premier Conte. Pensa di vincere da solo. E i sondaggi lo incoraggiano. Anche se dovrà mettere bene in conto gli effetti dell’avventurismo delle sue scelte e (sono convinto) la reazione del nuovo Pd e delle forze democratiche.Ho sempre pensato e scritto che, in tempi rapidi, sarebbe andata a finire così. Non torno, ora, su polemiche passate. Guardiamo al ...

CRISI Governo M5S-LEGA - ELEZIONI ANTICIPATE/ Salvini "Non c'è maggioranza - al voto!" : CRISI di GOVERNO M5S-LEGA, Salvini annuncia ELEZIONI ANTICIPATE: "Non c'è maggioranza, andiamo in Parlamento e poi al voto!". Le ultime notizie.

Governo in crisi - Matteo Salvini : 'Andiamo in Parlamento - non c'è più la maggioranza' : Il Governo potrebbe essere davvero al capolinea, almeno secondo quanto si apprende dalle dichiarazioni del Vicepremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che già ieri sera, in un suo comizio a Sabaudia, aveva dichiarato che a questo punto sarebbe stato meglio tornare al voto, visto che ormai con gli alleati del Movimento Cinque Stelle ci sono numerosi contrasti. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, si è avuta ieri, quando è ...

E' crisi di Governo - Salvini : "Non c'è più una maggioranza - al voto | Conte : "Andrò in Parlamento - la Lega vuole capitalizzare il consenso" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Salvini : "Non c'è maggioranza. Restituire parola agli elettori". È crisi di Governo : Il giorno dopo lo strappo nella maggioranza giallo-verde, il futuro del governo sembra segnato. In mattinata il premier Giuseppe Conte ha annullato la conferenza stampa e si è recato al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è ritornato a Roma dalla residenza di Castel Porziano. Diversi esponenti del Movimento 5 stelle in mattinata hanno ribadito la volontà di andare avanti con l'esecutivo. Mentre ...

