Tragedia in vacanza Antonio | 21 anni | cade in mare e muore annegato

(Di martedì 20 agosto 2019) Un giovane turista italiano è morto mentre era ina Mykonos, in Grecia.Borrelli, 21e originario di Napoli, sarebbedopo essere finito in, forse per un malore, mentre con un’amica si trovava su una moto d’acqua. A dare la notizia è la Cnn Grecia e l’incidente sarebbe avvenuto il 17 agosto, ma solo lunedì è arrivata in Italia. Il giovane si trovava nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell’isola, e stava correndo con una moto d’acqua quando dopo una manovra sono caduti in. L’amica che era con lui ha spiegato: “Non ho neanche capito come fossimo finiti in acqua”. Il proprietario dell’agenzia che affitta le moto d’acqua ha dichiarato alla capitaneria di porto che i due giovani indossavano i giubbotti di salvataggio e che tutte le norme di sicurezza sono state osservate.Per la stampa ...

