Migranti | Procuratore Agrigento | ‘situazione esplosiva a bordo Open Arms’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “La situazione sulla naveArms è, di massima urgenza. Vado a Lampedusa per riportare la calma e fare in modo che nessuno si faccia male”. Così ilcapo di, Luigi Patroggio, in volo in elicottero per Lampedusa dopo che novesi sono getatti in acqua.L'articolo, ‘situazioneArms’ CalcioWeb.

LGmarangon : Lasciate fare alla magistratura quello che non siete in grado di fare come politici @GiuseppeConteIT… - MarioRigoni2 : RT @umby51: @matteosalvinimi E adesso ? Anche i medici scelti dal procuratore di Agrigento (MD) sono di Forza Italia ? Vediamo se adesso la… - truleely : RT @umby51: @matteosalvinimi E adesso ? Anche i medici scelti dal procuratore di Agrigento (MD) sono di Forza Italia ? Vediamo se adesso la… -