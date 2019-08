Mercedes Classe A e Classe B ibride plug-in | arrivano le Stelle alla spina

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

Mercedes-Benz - Sulle Classe A e B arriva l'ibrido EQ Power : Entro la fine del 2020 la Mercedes-Benz avrà un'offensiva ibrida plug-in composta da 20 differenti modelli. Oltre alle versioni alla spina di berline, Suv (dopo la GLC arriverà anche la GLE EQ Power) e ammiraglie, la Casa di Stoccarda offrirà motorizzazioni elettrificate anche Sulle vetture più piccole, a partire dalle nuove Classe A e Classe B. Nei prossimi mesi sarà avviata la commercializzazione delle A 250 e, in versione cinque porte e ...

Mercedes-Benz - Primi test per la Classe S Maybach : Le foto spia della Mercedes-Benz Classe S di nuova generazione, attesa sul mercato nel 2020, circolano già da qualche tempo, ma è la prima volta che vediamo quella che dovrebbe essere la futura versione Maybach.Passo lungo e cristallo posteriore per distinguersi. A identificare il muletto come l'allestimento più opulento della serie ci pensano alcuni dettagli piuttosto evidenti. Al di là delle cromature che spuntano tra le pellicole applicate al ...

Mercedes Classe A - In pista con la AMG A 45 S 4Matic+ : LAMG da Guinness dei primati si chiama A 45 S 4Matic+. Come la sorella CLA nell'allestimento più cattivo, ha 421 CV e una velocità di punta 270 allora, ma nello scatto sino a 100 allora la hatchback Mercedes batte sul filo di lana la consanguinea, fermando il cronometro a 3,9 anziché 4,0 secondi. Indubbiamente uninezia che, però, completa il quadro delineato dalla potenza monstre sviluppata dal motore turbo di 2 litri, che si traduce in una ...

Classe A Sedan - CLA e Classe C : le tre variazioni sul tema di Mercedes-Benz : Tre le punte della Stella per altrettante sfumature di berlina: Classe C, CLA e ora anche Classe A Sedan che, arrivata sul mercato a inizio anno, ha completato la gamma di quelle che a Stoccarda chiamano “Baby-Benz”, ovvero le piccole tre volumi a coda corta della Casa tedesca. I tre modelli a una prima occhiata potrebbero quasi apparire indistinguibili, ma in realtà rappresentano tre anime diverse del segmento delle berline. E seppure ...

Mercedes-Benz Classe B - Più tecnologia con la Sport Extra : La Mercedes amplia lofferta della Classe B con la versione Sport Extra. Basata sullallestimento Sport Plus e abbinata alle motorizzazioni benzina 180 (da 116 CV) o diesel 180 d (da 136 CV), sia manuali sia automatiche, aggiunge una serie di contenuti tecnologici nella dotazione di serie. Già ordinabile in concessionaria, questa serie della monovolume tedesca ha prezzi che partono da 29.370 euro. Tutti i plus. Ad arricchirne i contenuti troviamo ...

Mercedes – Classe B presenta la nuova Sport Extra : tecnologica di serie [GALLERY] : Classe B presenta la nuova serie speciale Sport Extra, che rende ancora più ricca e tecnologica la versione Sport PLUS, portando a bordo le funzionalità di infotanment più richieste dai Clienti italiani Con la nuova, esclusiva versione Sport Extra si amplia l’offerta di Classe B, per offrire di serie il massimo della tecnologia, rendendo ancora più ricca la versione Sport PLUS, con un importante upgrade sul fronte dell’infotainment e della ...

Mercedes-Benz presenta il nuovo GLS Classe S in versione SUV : Il nuovo Mercedes-Benz GLS è il SUV più grande e completo prodotto dalla Casa di Stoccarda: più spazioso, più comfortevole e...