Le Ragazze del Centralino 4 ha perso mordente e si è trasformata in una soap surreale

Tra mare e bikini - l'estate single delle Ragazze di “Temptation Island” : Dopo l’ottovolante sentimentale di “Temptation Island” le ragazze che hanno partecipato al reality si godono le vacanze. Mentre la relazione tra Sabrina Martinengo e Nicola Tedde procede a gonfie vele, Jessica Battistello, Katia Fanelli, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone sono uscite single dal programma di Canale 5, archiviando gli ex fidanzati. Per loro è il momento di ricaricarsi e sui loro profili Instagram si mostrano belle e ...

Gianluca Vacchi fa infuriare le donne : rivolta sessista dopo il video in cui sculaccia delle Ragazze : Gianluca Vacchi ha fatto infuriare l'universo femminile. In un video pubblicato su Instagram si diverte sculacciando i sederi all'aria di alcune modelle a bordo del suo yacht. L'imprenditore, diventato famoso per i suoi balletti, non è nuovo a derive del genere. Un po' di tempo fa in televisione si

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : GLOW e Le Ragazze del Centralino inserite in catalogo : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo Italiano Netflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma ...

Cast e personaggi de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix dal 9 agosto : più azione nel melò femminista spagnolo : Dal 9 agosto sono disponibili gli episodi de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix: Las Chicas del Cable, la prima serie spagnola originale della piattaforma streaming, è tornata con una quarta stagione all'insegna dell'azione, della battaglia politica e del dramma sentimentale per le protagoniste che continuano a lottare per i loro diritti e la loro libertà. Ambientato nella Madrid del 1931, questo dramma storico dall'impronta femminista ...

Italvolley da sogno - secco 0-3 all’Olanda : le Ragazze della pallavolo staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Tre vittorie in 3 incontri per l’Italia al Preolimpico di Catania: le azzurre superano anche l’Olanda con un secco 0-3 e staccano il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 Non c’è due senza tre! Dopo aver battuto Kenya e Belgio nelle prime due sfida, l’Italia firma il tris superando anche l’Olanda nell’ultima sfida del torneo Preolimpico in corso di svolgimento a Catania. Fate le valigie: si parte per Tokyo 2020! Grazie a questo successo ...

Rivoluzione a Miss Venezuela - top secret le misure delle Ragazze : Prove generali a Caracas per la finale di Miss Venezuela. Per la prima volta quest'anno non verranno menzionate le misure" delle 24 bellezze che si contenderanno la corona. Una vera Rivoluzione per il concorso di bellezza: come a dire che seno-vita-fianchi non contano al giorno d'oggi, nell'era del MeToo e bisogna abbandonare il vecchio "stereotipo di donna". La conduttrice della serata Maria Gabriela Iser, che vinse il titolo nel 2013: "La ...

La tragedia delle “Ragazze fantasma” : ingerivano il Radio e brillavano - ma perdevano denti e mandibole : Isolato come elemento puro nel 1902. La particolarità era la luminescenza verdognola e il calore dei suoi sali. Nel 1914 la Us Radium Corporation che fabbricava orologi con quadranti fluorescenti assunse giovani minorenni che per dipingere le lancette dovevano leccare i pennelli

Ne Le Ragazze del Centralino 4 una delle protagoniste in pericolo di vita : parla il cast : Dopo l'esplosione della compagnia telefonica e il tentato omicidio di Francisco nello sconvolgente finale della terza stagione, Le Ragazze del Centralino 4 debutterà il 9 agosto su Netflix con nuove sfide per le protagoniste Lidia, Carlota, Marga, Angeles e Sara. Le centraliniste della Compagnia Nazionale dei Telefoni di Madrid, che negli anni '30 cercano di combattere per ottenere indipendenza e diritti scontrandosi con restrizioni sociali ...

Il calciatore Bonifazi nella bufera per delle presunte chat spinte con altre Ragazze : La relazione d'amore tra l'ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, e il calciatore Kevin Bonifazi è stata ufficializzata da poco attraverso delle foto su Instagram. La coppia attualmente si trova a Ibiza in vacanza, proprio dove i due si sono conosciuti. Considerate le voci sempre più insistenti, lo scatto a Napoli o nell'isola spagnola, la Nasti ha deciso di uscire allo scoperto e presentare il suo nuovo fidanzato sui ...

Mondiali di nuoto 2019 – Il ct del Setterosa soddisfatto : “brave le Ragazze ad adattarsi - ma nel finale…” : Il ct della Nazionale femminile di pallanuoto ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Australia all’esordio nel mondiale Buona la prima per l’Italia nel Mondiale di Guangju, il Setterosa si impone 10-9 sull’Australia al termine di una partita mozzafiato risolta solo nel finale dalle azzurre. LaPresse/Alfredo Falcone soddisfatto ma non troppo il ct Fabio Conti: “siamo partiti molto bene, le ragazze hanno ...

Universiadi 2019 - l’Italia batte 30 l’Ungheria. Le Ragazze della Pallavolo sono in finale : A Eboli l'Italia batte 3-0 l'Ungheria e si qualifica per la finale del torneo di Pallavolo Femminile delle Universiadi 2019. Le azzurre ora sfideranno la Russia, che ha eliminato il Giappone. Ottime risultati anche nella Pallanuoto. Il Settebello e il Setterosa sono in semifinale. Gli uomini affronteranno la Russia, le donne il Canada.

Francia 2019 - alle Ragazze americane il Mondiale della svolta : Il Mondiale femminile finisce così con 57.900 persone sugli spalti del Parc OL di Lione che intonano a gran voce un solo coro: “equal pay”. Statunitensi, olandesi, francesi. Tifosi...

Le Ragazze di Trump sul tetto del Mondo : Gli USA battono 2-0 l’Olanda e sono campioni del Mondo per la quarta volta. Le ragazze americane sono sul tetto

Le Ragazze di Alcàsser - morto Juan Ignacio Blanco : il criminologo che diceva di avere il video sui “veri responsabili” del caso della serie di Netflix : Aveva detto di avere un video in cui si vedevano i “veri responsabili” della morte de las niñas de Alcàsser, le ragazze di Alcàsser, cittadina vicino a Valencia. Un video in cui si vedevano importanti esponenti della politica e della società spagnola che si accanivano sui corpi di Miriam, Toñi e Desirée. Il problema è che quel filmato Juan Ignacio Blanco, giornalista e criminologo, non l’ha mai tirato fuori. Nemmeno con gli ...